Denis Dosio chi è e che lavoro fa

Denis Dosio, scopriamo chi è il protagonista della quinta stagione de La pupa e il secchione, in partenza su Italia 1.

Volti noti e new entry daranno vita alla quinta edizione de La pupa e il secchione, in partenza martedì 15 marzo 2022 in prima serata su Italia 1. Tra i concorrenti scelti dalla conduttrice Barbara D’Urso per questa nuova avventura c’è anche Denis Dosio: scopriamo chi è e cosa fa nella vita.

Chi è Denis Dosio

Denis Dosio nasce il 12 marzo 2001 a Forlì. Studia ragioneria nella sua città di nascita e inizia a farsi notare su YouTube raccontando sul proprio canale aneddoti e storie della sua vita privata. La notorietà cresce grazie anche all’amicizia con Luca Vittozzi, ex protagonista de Il Collegio, e Denis diventa una vera e propria star di Instagram, ottenendo un seguito arrivato a superare gli 800.000 fan.

Dopo aver ottenuto successo su Instagram, Denis Dosio ha scelto di scalare la vetta anche su un’altra piattaforma divenuta molto popolare negli ultimi tempi, ovvero Onlyfans. Qui il ragazzo offre foto private, anche di nudo, a un pubblico che gli garantisce una sottoscrizione.

Denis Dosio ha anche coltivato la passione per la musica e per la recitazione, provando a partecipare a diversi casting. Dopo il successo sui social, il ragazzo è riuscito a ritagliarsi anche un posto sul piccolo schermo, partecipando nel 2020 al Grande Fratello Vip, un’esperienza terminata però in anticipo a causa di una squalifica rimediata.

Ora per Denis Dosio si spalancano le porte di una nuova avventura televisiva, ovvero quella a La pupa e il secchione. Non sarà la prima volta che la cultura del ragazzo sarà messa sotto osservazione: Dosio ha anche preso parte infatti anche a Back to school, programma condotto da Nicola Savino in cui l’influencer si è dovuto mettere alla prova col vecchio esame di quinta elementare.

