Drusilla Gucci patrimonio l’eredita della star

Drusilla Gucci è ormai da tempo un personaggio ben noto del mondo dello spettacolo. Ha preso parte all’Isola dei Famosi 2021 ed è fidanzata con Francesco Chiofalo, che prenderà parte a La pupa e il secchione show. Di recente si è molto parlato di lei proprio in merito al programma che vedrà coinvolto il suo compagno. In tanti si sono chiesti se sia gelosa e vi è stato anche spazio per uno scontro a distanza con l’ex di lui, Antonella Fiordelisi.

Al di là dei programmi cui può prendere parte, Drusilla Gucci fa parlare di sé principalmente per il cognome che porta. È la pronipote di Guccio Gucci, fondatore della celeberrima casa di moda. Tutto ciò scatena ovviamene la curiosità del pubblico, che vuole sapere quanto guadagni e quale sia, di fatto, la sua eredità.

Drusilla Gucci patrimonio

Per chi si stesse chiedendo se Drusilla Gucci sia davvero ricca, la risposta è un semplice sì, e molto. Si sta dedicando al mondo dello spettacolo, provando a costruirsi una carriera tutta propria, slegata dall’attività di famiglia. Un po’ come fatto da Elettra Lamborghini.

Un progetto che prosegue nel migliore dei modi, considerando come a L’Isola dei Famosi pare abbia guadagnato dai 2mila ai 5mila euro a settimana, con aumenti fino a 7mila euro, pare, con l’avanzare delle puntate. Il suo obiettivo è quello di diventare una scrittrice affermata. Ha dichiarato d’avere già due libri nel cassetto, non pubblicati. La scrittura è la sua passione ed è dipendente dai libri.

Drusilla Gucci, famiglia

Suo padre è Uberto Gucci, discendente diretto del fondatore della celebre casa di Moda (nipote di Aldo Gucci, figlio maggiore di Guccio Gucci). Non lavora più nell’azienda di famiglia, che ha ceduto le redini del marchio alla holding francese Kering.

La madre di Drusilla è Stefania, ben nota consulente nel campo del lusso e dell’alta moda. Condivide con la figlia la passione per il mondo dello spettacolo. È stata infatti più volte ospite in studio con Ilary Blasi durante la partecipazione della figlia a L’Isola dei Famosi 2021.

