Élite 5 trama: arriva il fantasma del passato di Philippe

Tutto pronto per Elite 5, la nuova stagione della serie spagnola Netflix di grande successo tra i giovani. Ecco le anticipazioni sulla trama.

Manca poco alla quinta stagione di Elite, la popolare serie teen spagnola: secondo quanto annunciato, Elite 5 dovrebbe arrivare su Netflix a partire dall’8 aprile prossimo.

Ma cosa succederà questa volta nel prestigioso liceo Las Encinas? Dopo il cambio di cast della quarta stagione, la storia dei nuovi protagonisti continua tra intrighi amorosi e non solo: ecco le anticipazioni note sulle prossime puntate dello show.

“Mi piacerebbe realizzare venti stagioni di Elite, voglio arrivare alla pensione con questa serie” ha detto lo scorso dicembre il creatore Carlos Montero, lasciando intendere che di spunti narrativi ce ne siano molti, ma anche che non è affatto detto che le questioni principali della scorsa stagione si risolveranno tanto presto.

Elite 5 vedrà comunque proseguire le storie lasciate in sospeso negli ultimi episodi, a partire da Samu, Rebe e Omar che cercano di diplomarsi. C’è poi la vicenda del preside Benjamin e dei suoi tre figli, Mencia, Ari e Patrick. Inoltre, la storia tra Cayetana e il principe Philippe è tramontata, e quest’ultimo ha fatto una telefonata a una persona del suo passato che potrebbe diventare molto importante nella quinta stagione. Un altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello legato al segreto sull’omicidio di Armando.

Quattro le new entry del cast: l’attrice argentina Valentina Zenere, il brasiliano André Lamoglia, il francese Nourou Adam e la spagnola Isabel Garrido.

