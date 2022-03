Francesco Chiofalo Antonella Fiordelisi sbotta lui rischia la denuncia

Cosa è successo tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: scopriamo tutto sulla loro vicenda e il loro litigio.

Tra i protagonisti della nuova edizione de La pupa e il secchione c’è anche Francesco Chiofalo. L’influencer è stato spesso al centro delle indiscrezioni del gossip, a partire dai suoi esordi. Chiofalo è diventato famoso infatti grazie alla partecipazione a Temptation Island, dove è andato insieme all’ex fidanzata Selvaggia Roma. I due, entrati nel programma per risolvere i propri problemi di coppia, hanno finito per lasciarsi dopo la trasmissione e Chiofalo ha ritrovato l’amore con Antonella Fiordelisi. Anche questa storia però è finita male: scopriamo cosa è successo.

Francesco Chiofalo: la storia con Antonello Fiordelisi

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno annunciato il proprio fidanzamento nel maggio 2019, probabilmente dopo un periodo di frequentazione. La bella notizia è durata però poco, perché ad agosto è arrivata la rottura, con la donna che ha annunciato di aver scoperto che l’uomo la tradiva da circa due mesi con Aurora Ciorbi, che avrebbe confermato il flirt, rivelando che l’uomo aveva promesso di portarla a Temptation Island.

La polemica è andata avanti per un po’ di tempo sui social, con l’uomo che si è poi mostrato pentito per il suo comportamento e ha cercato in ogni modo di riconquistare la fidanzata. Antonella alla fine ha ceduto dopo circa tre mesi e ha deciso di tornare a stare insieme a Francesco Chiofalo, ma la storia è poi terminata definitivamente ad aprile 2021. Anche in questo caso, le vicende hanno preso una piega abbastanza controversa, col ragazzo che ha insultato il padre dell’ex fidanzata e da qui è nata un’ulteriore polemica tra i due ex fidanzati. Ora la storia tra Francesco Chiofallo e Antonella Fiordelisi è definitivamente alle spalle, con l’uomo che è fidanzato attualmente con Drusilla Gucci.

