Scopriamo chi è Drusilla Gucci, la fidanzata di Francesco Chiofalo, protagonista della nuova edizione de La pupa e il secchione.

La pupa e il secchione sta per ripartire: martedì 15 marzo torna lo show, condotto da Barbara D’Urso, in prima serata su Italia 1 e tra i protagonisti ci sarà anche Francesco Chiofalo, divenuto famoso come Lenticchio con la sua partecipazione a Temptation Island. Dopo la sua avventura sull’isola, Francesco Chiofalo è diventato un noto influencer ed è stato di frequente al centro del gossip per le sue storie d’amore. Quella con Selvaggia Roma, con cui ha partecipato a Tempation Island, è terminata dopo la fine del programma, poi l’uomo ha avuto una storia con Antonella Fiordelisi, che ha vissuto anche questa dei periodi turbolenti con la donna che lo ha accusato di tradimento. Ora nella vita di Chiofalo c’è un nuovo amore, si tratta di Drusilla Gucci: scopriamo chi è.

Francesco Chiofalo, chi è la fidanzata Drusilla Gucci

Drusilla Maria Angelica Erminda Gucci, nota solo col suo primo nome, nasce a Firenze il 2 aprile 1994 ed è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre casa di moda. Figlia di Umberto e Stefania Gucci, Drusilla su laurea nel 2020 in Lingue e Letterature straniere e al momento sta svolgendo un master in Garden Design.

La ragazza ha fatto il suo esordio in televisione partecipando all’edizione 2021 dell’Isola dei famosi, diventando un volto noto dello spettacolo. La sua grande passione però è la scrittura e il suo sogno è proprio quello di scrivere, attività in cui sta provando a cimentarsi.

Da fine giugno 2021 la ragazza è fidanzata con Francesco Chiofalo: i due hanno ufficializzato la loro storia d’amore con un appassionato bacio sul red carpet in occasione del Festival del Cinema di Venezia. Non sappiamo molto sulle precedenti relazioni di Drusilla, ma la madre ha raccontato che non è mai stata single a lungo e che la sua storia più lunga è durata cinque anni.

