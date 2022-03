GF Vip, fuorionda gesto di Barù spiazza, Lulù distrugge i Jeru?

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip non è sfuggito un gesto particolare di Barù nei confronti di Jessica, c’entra Lulù

Alla finale del Grande Fratello Vip non poteva mancare l’ultimo spiazzante retroscena della Casa relativo ai Jeru. Lulù, prima di essere eliminata, ha rivelato che sotto la capanna c’è stato un bacio tra Jessica e Barù e di fatto ha sconfessato la sorella. Il patto sancito tra i due la sera del loro incontro sotto la capanna è venuto così meno. Lulù ha creato dissapori nella coppia e ha distrutto i Jeru? Analizziamo i fatti.

Fuorionda su Canale 5 è in diretta su Mediaset Extra, Barù imbarazzato resta in silenzio, Jessica più volte si gira cercando lo sguardo del nipote di Costantino della Gherardesca, in attesa di una conferma. Più volte la maggiore delle Princess ha detto in queste settimane che spesso lei e Barù hanno parlato con gli occhi senza dirsi tante parole. Per questo aspettava da lui un cenno di complicità che la sgravasse dalla colpa di aver violato il patto con sua sorella Lulù.

In un primo momento Barù evita di guardare negli occhi Jessica, visibilmente alterato per il confessionale di Lulù sul bacio in capanna. Poi il gesto che spiazza: Barù ha subito sbollito, prima tiene la coda del vestito a Jessica per non farla inciampare. Poi le fa l’occhiolino prima dell’esito del televoto. Per i fan dei Jeru sta a significare che crede in lei ed in un futuro fuori.

Jessica qualche ora prima gli aveva dedicato delle parole strappalacrime: “grazie per avermi fatto conoscere Barú, Gherardo. Sono contenta di averti conosciuto, mi mancava una persona così, non mi sono mai illusa sulla persona che sei, l’ho capito benissimo come sei fatto”.

