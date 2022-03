Gf Vip, Lulù svela retroscena su cosa c’è nella borsetta

Alla finale del Grande Fratello Vip Lulù finalmente ha svelato ad Alfonso Signorini il contenuto della sua borsetta, una cosa l’ha indossata per Manuel

Lulù Selassiè è per molti fan la vincitrice morale di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. Battuta al televoto da Davide Silvestri si è classificata quinta ribaltando ogni pronostico sul verdetto. Alla finale del Gf Vip è stata però grande protagonista, prima con la canzone che le ha dedicato Manuel, poi con una fantastica clip al suo arrivo in studio sulle note This girl is on fire di Alicia Keys.

Prima del best dei suoi momento più importanti vissuti al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha rivelato alla Princess quanto sia iconica: i codini di Lulù sono una nuova tendenza per i capelli nel 2022, le ragazzine imitano il suo look da pop star. Il conduttore è riuscito finalmente a svelare al pubblico cosa porta nella borsetta Lulù, altro simbolo del Grande Fratello Vip: sigarette, trucchi, microfono, fazzoletti, tagli di giornale e la lettera che le ha scritto il suo fidanzato Manuel Bortuzzo, dal testo strappalacrime. La Selassiè riesce a fare anche una battuta, svelando un retroscena piccante. Alfonso le chiede se c’è anche un perizoma tra i contenti della sua borsetta e Lulù risponde che l’ha indossato!

