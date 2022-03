Gf Vip, Lulù e Barù eliminati è polemica: fango su Kekko dei Modá

L’eliminazione di Barù e Lulù con percentuali schiaccianti ha scatenato sui social l’ira dei fan c’entra Kekko dei Modà

Il Grande Fratello Vip è terminato ieri sera, la finale all’insegna di sorprese ed emozioni ha riservato anche un doppio colpo di scena: Lulù è stata eliminata per prima, Barù allo sprint finale a tre ha totalizzato solo una percentuale di preferenze del 9%. Nessuno si aspettava, in particolare per la Princess, due piazzamenti di questo tipo ai pronostici, rispettivamente quinta e terzo finalista. In entrambi i casi c’era Davide Silvestri, prima unico avversario della Selassiè poi nel televoto a tre con Jessica e Barù.

Nulla di strano, è anche giusto sottolinearlo, per Davide che fin dal primo giorno per molti ha intrapreso un percorso coerente ed in linea con la sua personalità pacata, riservata ma non arrendevole. Lo stesso attore di Centrovetrine ha rimarcato più volte il sul carattere particolare e simile a suo padre, che si fonda su valori importanti come il rispetto e la capacità di parlare degli altri solo se interpellati. Silvestri nella sua clip dei momenti più belli trascorsi nella Casa ha salutato il suo percorso al Grande Fratello Vip con una frase importante “ho messo in scena ciò che sono diventato in questi anni”.

Le Princess hanno un seguito social molto forte e su Twitter è impazzata la polemica mandando anche in tendenza l’hashtag panettiere. In molti per il televoto inaspettato hanno tirato in ballo Kekko dei Modá, cugino di Davide Silvestri. Il cantante ha pubblicato un post su Instagram, una foto accanto all’attore con una didascalia molto emozionante per chiedere ai suoi fan di votare Davide: Ti ho seguito in silenzio per sei mesi perché volevo percorressi questa strada da solo e solo con le tue forze sei riuscito ad arrivare fino alla fine. Sono veramente orgoglioso e di questo risultato meraviglioso e meritato!

Il piccolissimo passo che manca la vittoria finale vorrei provare a farlo insieme a te con tutte le persone che mi supportano e che ti hanno supportato fino a qui!! Siete con noi modaioli? Proprio questo post, insieme ad uno stralcio di un suo videomessaggio, è entrato nel mirino dei fan di Lulù e delle Princess, ritenendo che Kekko dei Modá sia stato decisivo per i risultati al televoto di suo cugino Davide Silvestri.

