Gianmarco Onestini perché è secchione: cosa ha studiato il fratello di Luca

Nel cast de La pupa e il secchione c’è anche Gianmarco Onestini: scopriamo cosa ha studiato il fratello di Luca.

Pronto al grande ritorno La pupa e il secchione, che prenderà il via martedì 15 marzo 2022 con la quinta stagione sotto la conduzione di Barbara D’Urso. Tra i protagonisti di questa nuova edizione dello show c’è anche Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca. Scopriamo dunque qualcosa in più sul nuovo protagonista de La pupa e il secchione.

Chi è Gianmarco Onestini

Classe 1996, Gianmarco nasce a Bologna e dopo gli studi a Liceo linguistico s’iscrive alla facoltà di giurisprudenza di Bologna. Oltre allo studio, il ragazzo porta avanti la passione per lo sport, soprattutto la boxe, ma anche calcio, sci e tennis, tutti sport praticati nella sua vita.

L’approdo nel mondo della televisione risale al 2019, quando Onestini partecipa alla versione spagnola del Grande Fratello, vincendo poi lo spinoff Il Tiempo del Discuento, un format che prolunga l’esperienza dei concorrenti nella casa per fargli risolvere i propri problemi personali. Durante l’esperienza nel reality spagnolo conosce quella che diventa la sua fidanzata, Adara Molinero, ma i due poi si lasciano a causa di alcuni tradimenti. Nel 2021 Onestini ripete l’esperienza nel mondo dei reality iberici, partecipando a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi, dove arriva secondo.

Per Onestini ora si profila una nuova esperienza nel mondo dei reality, stavolta con la partecipazione alla Pupa e il secchione. Il ragazzo, come detto, è uno studente fi giurisprudenza e coltiva tantissime passioni, come quella per la musica, grazie a cui ha imparato a suonare sia la chitarra che l’ukulele. Gianmarco fa parte dei concorrenti vip del programma e vuole continuare il suo percorso di affermazione nel mondo dello spettacolo e del gossip.

