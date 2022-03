La Pupa e il Secchione 2022 location: dove si trova la villa da sogno

La pupa e il secchione, scopriamo dove si trova la villa dove viene girato lo show di Italia 1.

Tutto pronto per l’attesissimo ritorno de La pupa e il secchione. Barbara D’Urso è al timone della quinta edizione dello show, che vedrà come protagonisti sia volti noti dello spettacolo che perfetti sconosciuti. Il programma, dopo una lunga pausa, è tornato protagonista del palinsesto di Mediaset negli ultimi anni e il suo seguito è aumentato soprattutto grazie all’inserimento di personaggi noti dello spettacolo e alla fine delle distinzioni di genere tra pupe donne e secchioni maschi, inserendo anche scenari opposti. Un grande elemento di fascino del reality show è dato anche dalla pazzesca location, l’enorme villa in cui prendono scena le avventure dei protagonisti. Quale sarà quest’anno la location de La pupa e il secchione? Scopriamo tutto ciò che sappiamo.

La pupa e il secchione: la location

Non si hanno informazioni precise sulla location della quinta stagione de La pupa e il secchione, ma possiamo dire con sicurezza che la villa dove si svolge il reality si trova a Roma e probabilmente potrebbe essere quella della scorsa stagione, si trova nei pressi del parco dell’Inviolatella borghese, che si trova nella zona nord di Roma, a non troppa distanza dal centro della città eterna.

Tornando indietro nel tempo, nella prima stagione lo show si è svolto nella Villa La Motta a Travedona Monate, in provincia di Varese, mentre nella seconda stagione la location scelta è stata Villa Cornetti, situata a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Nel 2020 e nel 2021 la location è stata quella dell’Inviolatella borghese, vedremo se questa scelta sarà confermata anche per l’imminente quinta stagione del reality show, pronta a prendere il via martedì 15 marzo, in prima serata su Italia 1.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI