Mila Suarez Alex Belli storia gate: i retroscena bollenti con Delia

Ripercorriamo la storia d’amore tra Mila Suarez e Alex Belli: una vicenda che ha suscitato tantissime polemiche per i retroscena con Delia Duran.

Tra i protagonisti della quinta edizione de La pupa e il secchione c’è anche Mila Suarez, modella italo-marocchina passata agli onori della cronaca negli ultimi tempi soprattutto per la sua storia controversa con Alex Belli. L’attore di Centovetrine, che è stato protagonista del Grande Fratello Vip, è stato più volte accusato dalla sua ex fidanzata: scopriamo tutti i dettagli della loro storia e i retroscena che riguardano Delia Duran.

Mila Suarez e Alex Belli: la loro storia

La storia d’amore tra la modella e l’attore ha avuto inizio dopo la fine del matrimonio dell’attore con Katarina Raniakova. I due hanno anche deciso di andare a convivere, ma la loro storia è poi giunta a conclusione e nel 2018 si sono lasciati. Non è stata una rottura semplice però, perché le polemiche sono andate avanti a lungo. Mila ha infatti accusato l’ex fidanzato di averla tradita con Delia Duran e ha attaccato a più riprese l’attore, rivelando anche di aver ricevuto delle pressioni per sottoporsi a interventi chirurgici al seno e al naso.

Alex Belli è stato protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in cui è stato al centro di un triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge. Mila è tornata quindi a parlare di Belli, preannunciando la fine della sua storia con Delia e tornando ad accusare l’uomo, che secondo lei è incapace di amare veramente una donna e che cerca solo una persona che lo assecondi. Parole al veleno di Mila Suarez, che ha raccontato di aver sofferto molto le manipolazioni di Alex Belli, soprattutto perché l’ha portata a prendere decisioni sul suo corpo che non avrebbe mai voluto prendere, per poi scoprire anche il tradimento con Delia Duran.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI