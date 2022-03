Mila Suarez origini e vero nome della Pupa

Mila Suarez, andiamo alla scoperta delle origini della protagonista della quinta edizione de La pupa e il secchione.

Una delle pupe della quinta edizione dello show di Italia 1 sarà Mila Suarez, modella italo-marocchina che è ormai un volto molto noto dei reality show. La ragazza è giunta al successo partecipando a Uomini e Donne, poi ha preso parte sia a Temptation Island che al Grande Fratello Vip. Ora per lei è pronto la nuova esperienza ne La pupa e il secchione e andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulle sue origini.

Mila Suarez: le origini

Mila Suarez ha origini marocchine, è nata infatti a Casablanca nel 1988. Sino all’età di 18 anni, la sua vita si è svolta tra il Marocco, la Spagna e l’Italia e una volta maggiorenne, Mila ha scelto il nostro paese come patria adottiva, stabilendosi a Parma. Dopo aver lavorato come barista e cameriera, la vita di Mila è cambiata grazie al lavoro di modella e ad alcuni shooting fatti con Fabrizio Corona, con cui all’epoca ha avuto una relazione. La ragazza è diventata nota come “la Belen di Parma” a causa della somiglianza con la showgirl sudamericana e ha fatto il suo esordio in televisione nel 2013, partecipando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Eugenio Colombo.

Da lì, la modella italo-marocchina è diventata una presenza fissa in televisione, specialmente nel mondo dei reality, prendendo parte a Temptation Island e al Grande Fratello Vip. Mila Suarez è balzata agli onori delle cronache anche per le sue vicende sentimentali, in particolare per la sua storia con Alex Belli, terminata in modo burrascoso a causa del tradimento dell’attore con Delia Duran. Mila ha attaccato più volte l’ex fidanzato, raccontando di aver subito anche delle pressioni per sottoporsi a interventi chirurgici al seno e al naso di cui poi la donna si è pentita amaramente.

