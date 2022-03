Nicoló Scalfi chi è la fidanzata

Nicolò Scalfi, andiamo a scoprire qualche dettaglio della vita privata del protagonista de La pupa e il secchione: chi è la fidanzata.

Tra i protagonisti della nuova edizione de La pupa e il secchione, al via martedì 15 marzo 2022 in prima serata su Italia 1, c’è anche Nicolò Scalfi. Il ragazzo è già stato uno dei grandi protagonisti dei canali Mediaset grazie al suo trionfo a Caduta Libera, il gaming show condotto da Gerry Scotti. Ora Nicolò è pronto a fare ritorno in televisione partecipando a La pupa e il secchione: scopriamo chi è la sua fidanzata.

Nicolò Scalfi, chi è la fidanzata

L’imbattibile campione di Caduta Libera ha trovato l’amore proprio grazie alla sua partecipazione al programma, dove ha conosciuto Valeria Filippetti. Durante lo show tra i due è nata un’intesa, il ragazzo ha accarezzato anche il successo sentimentale oltre che quello economico grazie ai suoi trionfi nel programma. Tuttavia, la scintilla non è durata tanto e l’amore tra i due si è presto esaurito. Nicolò e Valeria sono rimasti comunque in buoni rapporti anche dopo la fine della loro esperienza insieme.

Prima di lasciare Caduta Libera, dove Nicolò è stato sconfitto nel luglio 2019 dopo quasi un anno di imbattibilità, il ragazzo era fidanzato con Sara Mustari, ma anche questa storia è finita dopo poco. Quale è dunque la situazione sentimentale di Scalfi? Recentemente il ragazzo ha rivelato di essere single, anche a causa del fatto di essere troppo selettivo nello scegliere la persona giusta e per il poco tempo che gli lascia lo studio.

Dopo la sconfitta a Caduta Libera infatti Nicolò è tornato a studiare Lettere Moderne per l’Editoria all’Università Cattolica di Brescia, ma il mondo della televisione continua ad attirarlo. Chissà che nella sua esperienza a La pupa e il secchione Nicolò non possa trovare finalmente l’amore.

