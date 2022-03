Orlando de La Pupa e il Secchione 2022 chi è: lo hai già visto in tv

Ha un viso conosciuto, dove lo hai già visto in te Orlando Puoti de La Pupa e il Secchione 2022? Scopriamo chi è e il suo curriculum vitae

A La Pupa e il Secchione 2022 si sa, buona la prima! E a fare scalpore all’esordio del programma in onda su Italia 1 sono sempre le pupe e i pupi con la loro straordinaria bellezza. Questa volta però a fare la differenza è Orlando Puoti, Secchione già noto al grande pubblico. Non solo nel promo di lancio del programma è diventato una vera e propria star per aver confessato di essere ancora vergine, è una star di Avanti Un Altro, il principe azzurro. Scopriamo chi è e il suo curriculum

Chi è Orlando de La Pupa e il Secchione 2022

Orlando de La Pupa e il Secchione 2022 è nato a Napoli e ha 42 anni di età. Fin da piccolo ha sviluppato una sola passione, lo studio arrivando a conseguire quattro diplomi, due lauree ed un master. Quello che si dice un Secchione per eccellenza. Nella sua vita privata non c’è mai stata una fidanzata.

Orlando de La Pupa e il Secchione 2022 vuole accanto a sè una donna come sua madre che è il suo punto di riferimento. Lo sveglia al mattino e lo accudisce come se fosse ancora un bambino. Per questo non si è lasciato andare ancora alla passione in questi 42 anni di età perché vuole trovare l’amore che non sia solo fisico.

Un’altra grande passione di Orlando Puoti, come abbiamo visto anche nella prima puntata del programma, è il ballo latino americano. Infatti ha ballato davanti ad un pubblico entusiasta “La Colita” diventando un meme sui social. Orlando Puoti di lavoro fa anche l’animatore per feste per bambini.

