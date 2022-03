Studio Battaglia dove è stato girato: location

Studio Battaglia è la nuova fiction Rai che promette di far innamorare il pubblico. In onda a partire da martedì 15 marzo in prima serata. Un ricco cast, principalmente femminile, che adatterà una serie britannica, The Split.

Dove è stato girato Studio Battaglia? La nuova fiction Rai vanta un numero decisamente limitato di location rispetto ad altre produzioni. Basti pensare a Noi con Lino Guanciale. Scopriamo le aree scelte dalla produzione per questi intriganti episodi.

Studio Battaglia, trama e cast

La trama di Studio Battaglia si svolge principalmente tra aule di tribunale e stanze di studi legali. Le avvocatesse Battaglia sono molto abili e legate tra loro, soggette però al controllo costante della madre, Marina, vero osso duro in ambito giudiziario.

La serie affronta tematiche lavorative e sentimentali, a partire dagli strascichi lasciato dall’abbandono del padre, fuggito verso una nuova vita con la propria amante. L’uomo ha deciso di fare ritorno dopo molti anni ma i rapporti che conosceva sono ormai più che logorati.

Ad accendere un nuovo focolaio in famiglia vi è inoltre la scelta di Anna, vera protagonista della serie, di lasciare lo Studio Battaglia, passando ai rivali Zander. Un tradimento che colpirà nell’animo sua madre, davvero inferocita. Lei è però ignara del fatto che nell’altro studio vi è il suo storico ex, Massimo, per il quale prova ancora dei sentimenti, nonostante sia sposata.

Ecco il cast di Studio Battaglia:

Barbora Bobulova: Anna Battaglia

Lunetta Savino: Marina Battaglia

Miriam Dalmazio: Nina Battaglia

Marina Occhionero: Viola Battaglia

Giorgio Marchesi: Massimo Munari

Thomas Trabacchi: Alberto Casorati

Massimo Ghini: Giorgio Battaglia

Giovanni Toscano: Alessandro Del Vecchio

Carla Signoris: Carla Parmegiani

Studio Battaglia dove è stato girato

La trama della fiction Studio Battaglia è ambientata interamente a Milano. Per questo motivo la produzione ha girato tutti gli episodi nel capoluogo lombardo. Vi sono moltissimi interni, parte dei quali è facile pensare siano stati creati all’interno di studi televisivi e cinematografici.

È stata però sfruttata ampiamente anche la città, con numerosi esterni e panoramiche che premiano la bellezza del centro storico di Milano. Non poteva mancare però anche un attento sguardo a City Life, dunque l’area principe degli uffici di lusso, dove troveranno spazio idealmente i due studi rivali della fiction. Avremo però anche modo di raggiungere la periferia, scorgendo aree ben riconoscibili della capitale economica italiana.

