Sesta puntata di Matrimonio a Prima Vista, che continua a regalare forti emozioni. C’è chi sembra già fronteggiare una mini crisi, considerando il numero di litigi e chi, invece, non ha iniziato una vera e propria convivenza.

Scopriamo le anticipazioni della sesta puntata di Matrimonio a Prima Vista, dal titolo Vivere insieme. La convivenza è ancora al centro della scena, dal momento che riuscire a trovare l’equilibrio quotidiano è il vero ostacolo da superare. Ecco cosa accadrà.

Matrimonio a Prima Vista, anticipazioni sesta puntata

Mercoledì 16 marzo andrà in onda la sesta puntata di Matrimonio a Prima Vista, in prima serata su Real Time alle ore 21.25. Avremo modo di vedere a che punto sono le tre coppie del programma. La convivenza tra Giorgia e Gianluca continua a essere un po’ forzata. Il percorso non è semplice e un’uscita con gli amici offrirà terreno fertile per un litigio decisamente acceso. Ciò vuol dire guerra totale? Non sembra. Vi è un barlume di speranza per costruire qualcosa. Anche dai litigi si può ricavare qualcosa, come ad esempio scoprire i lati del carattere dell’altro/a.

Curioso il caso di Cristina e Mattia. I continui spostamenti da una casa all’altra, di lui o di lei, a settimane alterne, non consente una vera e propria convivenza. Nessun problema radicale però all’orizzonte per i due, il cui rapporto pare procedere al meglio. Il vero ostacolo per loro è la crociera di Cristina, che spezzerà di fatto l’idillio. Mattia continua a non accettare realmente la decisione di lei di partire. Tornata dalla vacanza, lui le farà una sorta di terzo grado. Ecco una piccola grinza nel rapporto perfetto.

Giorgia e Antonio provano sentimenti l’uno per l’altra? Non lo sanno realmente neanche loro. Di certo sentono forte il peso della pressione, avendo scoperto i progressi delle altre due coppie. I sentimenti, però, non possono essere forzati. Per tentare di avvicinarsi andranno in visita in Puglia. Qui ci sono i parenti di lui e la situazione sembrerà sbloccarsi.

