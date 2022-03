Ci si avvicina al gran finale della fiction Mediaset Più forti del destino. Mercoledì 16 marzo va in onda, in prima serata su Canale 5, la penultima puntata della serie in costume. Stando alle anticipazioni, le protagoniste non saranno più le stesse dopo gli eventi che avverranno.

Scopriamo le anticipazioni di Più forti del destino, che giunge alla sua penultima puntata. Sappiamo che Rosalia è incinta e Arianna ha soltanto sfiorato la prospettiva di una nuova vita. Non è riuscita infatti a scappare dalla polizia. Come proseguirà il piano di Donna Elvira? Ecco cosa ci aspetta.

Più forti del destino, anticipazioni terza puntata

Guglielmo è in possesso della prova decisiva che Arianna è ancora in vita e non è di fatto morta durante l’incendio. Dà così il via a una ricerca rabbiosa, affiancato dai suoi uomini. La donna, intanto, confessa a Lucchesi le tante violenze subite dal marito, così come la volontà di scappare lontano insieme a Camilla.

Costanza e Libero, intanto, proseguono i loro incontri segreti in spiaggia. L’anarchico sogna di poter fuggire con lei e vivere felici. La giovane però si ripromette di dimostrare a tutti i costi l’innocenza dell’uomo che l’ha salvata dalle fiamme e che ama follemente. Antonio è però più che sospettoso e il matrimonio con lui si avvicina. Rompere la promessa di nozze vorrebbe dire spedire in bancarotta Augusto.

Rosalia, inoltre, è sul punto di scoprire la verità su suo marito. È pronta a tutto pur di opporsi ai piani di Donna Elvira. A Palermo è inoltre rientrato a Palermo ed entrambe le donne sanno bene quanto tutto ciò possa essere pericoloso, sentendosi lui minacciato e tradito. Ci si attende una reazione violenta, come quella di Guglielmo, che medita vendetta dopo aver scoperto della relazione tra Arianna e Saverio.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI