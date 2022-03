Chi è Giovanni Angiolini il nuovo amore di Michelle Hunziker

C’è un nuovo amore per Michelle Hunziker? Scopriamo chi è Giovanni Angiolini, l’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl italo-svizzera.

Dopo la fine della storia con Tomaso Trussardi, per Michelle Hunziker c’è un nuovo amore all’orizzonte. I fan hanno sperato in un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, ma nella vita della showgirl pare esserci già un altro uomo: dalla Germania arrivano degli scatti della Hunziker insieme a Giovanni Angiolini, medico con un passato al Grande Fratello. Scopriamo chi è l’uomo che ha conquistato il cuore della bella Michelle.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini nasce nel gennaio 1981 a Sassari. Si dedica con costanza agli studi, laureandosi in medicina e specializzandosi in ortopedia e traumatologia. Un sogno coltivato sin da bambino, che Giovanni è riuscito a realizzare e a cui ha dedicato tutto se stesso, almeno fino a che non ha scoperto il mondo dello spettacolo.

Nel 2015 infatti Giovanni decide di mettersi in gioco partecipando al Grande Fratello e qui diventa un personaggio noto del mondo dello spettacolo. All’interno della casa conosce Mary Falconieri, con cui nasce una relazione che i due continuano anche dopo l’esperienza in televisione. L’uomo ha raccontato di aver avuto una lunga storia di 13 anni prima dell’avventura al GF e la relazione con Mary è terminata nel 2017, alcune indiscrezioni hanno addossato le colpe al dottore, reo di tradimento.

Dopo la fine della storia con Mary Falconieri, Giovanni Angiolini è finito spesso al centro del gossip, tra il flirt con Giulia Salemi e la relazione con la coach fitness spagnola Nieves Bolos. Ora, nella vita di Giovanni pare esserci un nuovo celebre amore, ovvero Michelle Hunziker, reduce dalla separazione con Tomaso Trussardi. I due ancora non sono usciti allo scoperto, ma sono stati colti insieme e vedremo se presto ufficializzeranno la loro liaison.

