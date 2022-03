Fantaamici 2022 come partecipare e quando inizia

Fantaamici 2022: scopriamo tutto quanto sul game show ispirato al celebre talent show di Canale 5: quando inizia e come partecipare.

Dopo lo strepitoso successo del Fantasanremo, anche per Amici sarà possibile partecipare al gioco virtuale che permette di creare una squadra con i ballerini e i cantanti del talent show di Maria De Filippi e concorrere contro i propri amici e contro tutti i partecipanti. Scopriamo tutto quanto sul funzionamento del Fantaamici: quando inizia e come partecipare.

Fantaamici 2022: come funziona

Ogni giocatore deve comporre una squadra formata da cinque alunni e un professore e per farlo ha a disposizione un credito di 1000 monete. Ogni giocatore ha ovviamente un costo, sia gli alunni che i professori, e bisognerà dunque fare delle scelte per assemblare la migliore squadra possibile con i crediti a disposizione.

Ogni alunno e professore riceverà un punteggio a seconda di determinati comportamenti che avranno nelle puntate serali e sui loro canali social, mentre non verranno considerati i day time. Per ciò che concerne l’attribuzione dei punti, è possibile consultare sul sito di Fantaamici il regolamento dettagliato, che prevede tantissimi bonus e malus sia per i professori che per gli alunni. Al punteggio del gioco si aggiungeranno anche una serie di minigiochi sui social, cui possono partecipare tutti gli utenti, che consistono nel pubblicare meme e post su Twitter, video su TikTok e nel rispondere a domande sul mondo di Amici.

Fantaamici 2022: quando inizia e come partecipare

Per partecipare al Fantaamici sarà sufficiente scaricare l’app ufficiale, disponibile in tutti gli store ufficiali, registrarsi e creare la squadra. L’inizio del gioco coinciderà con l’inizio del serale, previsto per sabato 19 marzo 2022. Tuttavia, sarà possibile anche iscriversi successivamente, anche se le nuove squadre riceveranno una penalizzazione.

Ogni squadra creata entrerà ufficialmente nella Lega Ufficiale del Fantaamici, concorrendo quindi con tutti i partecipanti in gara, ma sarà possibile anche creare delle leghe private e concorrere contro i propri amici.

