Lorella Cuccarini perché è a Striscia, lascia Amici?

Lorella Cuccarini sarà la nuova conduttrice di Striscia la notizia: scopriamo perché ricoprirà questo ruolo e cosa succede ora con l’impegno ad Amici.

Grande novità in vista per Striscia la notizia: alla conduzione del tg satirico di Canale 5 infatti, a partire da mercoledì 16 marzo, ci sarà Lorella Cuccarini, pronta ad affiancare Gerry Scotti nell’impegno. Ma come mai la showgirl ricoprirà questo ruolo? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Perché Lorella Cuccarini è a Striscia la notizia

Si tratta di un impegno momentaneo per la donna, che condurrà Striscia la notizia da mercoledì 16 marzo a sabato 19 marzo. La Cuccarini infatti sostituirà temporaneamente la conduttrice Francesca Manzini, che è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di un esordio assoluto per la donna nel famoso telegiornale di Canale 5, anche se la Cuccarini ha già lavorato in due programmi di Antonio Ricci: Odiens e Paperissima. A tal proposito, infatti, la showgirl ha sottolineato che si tratta come di un ritorno a casa, anche se sarà per poco tempo.

Lorella Cuccarini lascia Amici?

La notizia della sua presenza come conduttrice di Striscia la notizia ha però spaventato i fan, che si sono chiesti cosa questa decisione comportasse per il futuro della Cuccarini all’interno di Amici. Nessuna brutta notizia però, perché la donna sarà regolarmente presente all’appuntamento del 19 marzo, quando inizierà l’attesissima edizione serale del talent show di Canale 5.

Sabato 19 marzo infatti terminerà l’impegno di Lorella Cuccarini con Striscia la notizia, dopo di ché dovrebbe fare il suo ritorno Francesca Manzini, a meno che non risulti ancora positiva al coronavirus e allora bisognerà vedere cosa succederà, se verrà confermata per altre puntate Lorella Cuccarini, in attesa del ritorno della conduttrice originale, o se verrà trovata un’altra sostituta in attesa della guarigione della Manzini. Ad ogni modo i fan possono stare tranquilli: Lorella Cuccarini non lascerà Amici.

