Restiamo amici: trama e cast film di Antonello Grimaldi

Restiamo amici è un film di genere commedia diretto nel 2019 da Antonello Grimaldi e tratto da un romanzo: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla pellicola.

Se state cercando un consiglio di visione per la serata, potreste dedicare le vostre attenzioni a Restiamo amici, commedia italiana del 2019 diretta da Antonello Grimaldi (Il cielo è sempre più blu, Caos calmo).

Il film sarà trasmesso da Rai1 questa sera, mercoledì 16 marzo 2022. Ecco qualche informazione in più per orientare la vostra scelta: la trama del film e il cast di interpreti.

Restiamo amici: la trama

La storia di Restiamo amici proviene dal romanzo di Bruno Burbi Si può essere amici per sempre, e vede come protagonista il giovane pediatra Alessandro, rimasto vedovo e che vive col figlio Giacomo. Alessandro riceve una telefonata da Gigi, un vecchio amico da tempo trasferitosi in Brasile, che gli confessa di essere malato e gli chiede di raggiungerlo.

In Sudamerica, Alessandro scopre però che quella di Gigi era solo una scusa per farlo venire fin laggiù e dargli una mano: quest’ultimo ha infatti ereditato una grossa somma (3 milioni di euro) dal padre defunto, ma non può ritirarla, perché è vincolata all’essere ricevuta unicamente da un nipote.

I due devono quindi collaborare a un piano: inscenare il funerale di Gigi e far passare Giacomo per il proprio erede, così che possa accedere alla somma. In cambio, ovviamente, Alessandro avrà una parte del bottino.

Restiamo amici: il cast

Il protagonista del film è Michele Riondino (Falchi, Un’avventura), che recita nella parte del pediatra Alessandro Colonna, mentre nel ruolo del figlio Giacomo ritroviamo il giovane attore classe 1999 Mirko Trovato (Braccialetti rossi, Baby).

Gigi Natali, co-protagonista della vicenda, è invece interpretato da Alessandro Roja (Romanzo criminale – La serie, Diabolik), mentre il notaio Brenner, oggetto della truffa escogitata dai due, ha il volto esperto di Ivano Marescotti (A casa tutti bene, Bentornato presidente).

Completano il cast di Restiamo amici, Violante Placido (Ghost Rider – Spirito di vendetta, Modalità aereo), Sveva Alviti (CamGirl, Dalida) e Libero De Rienzo (Santa Maradona, Smetto Quando Voglio).

