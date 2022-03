Doc 2 è pronto a salutare i fan. L’ultima puntata dell’apprezzatissima fiction medical con protagonista Luca Argentero va in onda giovedì 17 marzo in prima serata su Rai 1. Tante le sorprese in serbo.

Tutti i segreti tenuti ben nascosti per tutto questo tempo sono destinati a venire a galla. L’ultima puntata di Doc 2 metterà Andrea Fanti spalle al muro. Una situazione scomoda e rischiosa, in contrasto con il proprio staff, composto ormai da veri e propri amici. Anche così, rischiando grosso, proverà a fare la cosa giusta e difendere chi ama.

Doc 2, anticipazioni ultima puntata

Ecco le anticipazioni dell’episodio 15, dal titolo Stigma. Tutto sembra finalmente andare per il verso giusto. Andera Fanti è a un passo dal tornare a ricoprire il ruolo di primario. Vi è riuscito dopo una durissima salita, che lo ha visto anche fronteggiare un blackout. Proseguono però le indagini su Lorenzo Lazzarini, che complicheranno non poco la situazione. È costretto, infatti, a confessare qualcosa di molto doloroso al resto della squadra medica, che non riuscirà più a guardarlo allo stesso modo. Tutti loro hanno conosciuto soltanto parte della drammatica storia della morte dell’amato medico durante il Covid. È stato Doc a staccare la sua bombola. Le cose non stanno così e il pubblico lo sa bene. Andrea Fanti decide però di tutelare la figlia Carolina.

Tutti restano basiti mentre Giulia è furente e vorrebbe vedere Doc fuori dall’ospedale, privato del suo camice. Lo accusa infatti d’aver ucciso Lorenzo. Una situazione che non resta, ovviamente, in ambito privato. Questo nuovo brandello di quella dolorosa storia è venuto a galla e così Doc riceve un avviso di garanzia.

I casi in ospedale però non si fermano. Il team deve seguire un giovane militare che giunge in ospedale in condizioni molto gravi. Difficili da comprendere i suoi sintomi e rischieranno di perderlo. Agnese, intanto, è decisamente stanca dei giochi di potere di Caruso. Inizia così a indagare sul suo operato, nella speranza di ottenere delle prove per riuscire a fermarlo una volta per tutte.

Ecco le anticipazioni dell’episodio 16, dal titolo Mutazioni. Questo è l’ultimo di Doc 2, che andrà a concludere la seconda stagione. La confessione fatta da Andrea Fanti lo pone in una situazione a dir poco fragile. L’intero reparto non lo guarda più con il rispetto cui lui era abituato.

Non c’è tempo però per tutto questo, considerando come l’ospedale viene travolto da un batterio molto contagioso. È necessario che tutti i medici del reparto si sottopongano a quarantena. Ha così inizio una vera e propria corsa contro il tempo. Doc ha in mente una soluzione ma sa benissimo che potrebbe rivelarsi incredibilmente pericolosa. Giulia, intanto, deve decidere se accantonare l’idea di Andrea o fidarsi di lui, correndo il rischio di pesanti conseguenze.

