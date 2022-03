Anticipazioni Pechino Express 2022 seconda puntata 17 marzo

Tutto pronto per la seconda puntata di Pechino Express 2022, in onda giovedì 17 marzo in prima serata su Sky Uno a partire dalle ore 21.15. Lo show condotto da Costantino Della Gherardesca vede 9 coppie impegnate in un viaggio in Medioriente, dopo l’eliminazione delle Tiktoker.

Cosa accadrà nella seconda puntata di Pechino Express 2022? Sicuramente ci sarà da ridere, stando al divertente esordio di settimana scorsa. Le coppie sono 9 e tutte pronte a darsi battaglia.

Pechino Express 2022, anticipazioni seconda puntata

I concorrenti hanno con sé soltanto lo zaino ricevuto in dotazione e, secondo il regolamento del programma, non possono spendere più di un euro al giorno, in valuta locale. Il viaggio riprende da Konya, città sita sull’altopiano dell’Anatolia, al secolo capitale del Sultanato del Rum. Un luogo mistico, ben noto per la presenza dei Dervisci, ovvero i monaci islamici che danzano per raggiungere l’estasi.

Anche in questa seconda puntata i concorrenti di Pechino Express 2022 si ritroveranno a fronteggiare svariate prove. Dovranno cimentarsi nel mondo dell’agricoltura e dell’allevamento, così come in quello dell’ittica. Lo show richiede di darsi enormemente da fare per guadagnarsi il diritto di restare nel gruppo delle coppie in gara.

La prova immunità si svolgerà sul Lago di Egerdir, uno dei luoghi di villeggiatura più amati in Turchia. Lo stesso dicasi per la splendida Pamukkale, che alcuni dei concorrenti faticheranno a raggiungere, più di altri, con qualche incomprensione tipica di Pechino Express. Qui verrà svelata la coppia più rapida nel tagliare il traguardo, così come quella più lenta, che di conseguenza sarà a rischio eliminazione. Occhi puntati su Italia-Brasile. Il duo ha faticato non poco nel corso della prima puntata e vorrà di certo rifarsi. Vedremo inoltre se Mamma e Figlia continueranno a imporre i propri ottimi tempi nelle prove, dopo aver già goduto di un giorno in Spa nella prima puntata. Il pubblico inoltre attende con ansia i Pazzeschi, ovvero Victoria Cabello e Paride Vitale, e Gli Sciacalli, che sono Fru e Aurora Leone, di certo tra i beniamini di questa edizione.

