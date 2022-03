Fedez malattia: su Instagram svela cosa ha e la reazione di Chiara Ferragni

Fedez svela il motivo della sua assenza da Instagram: ha un problema di salute e visibilmente provato ne parla ai suoi follower

Che cosa ha Fedez? Da ore i follower dell’imprenditore avevano notato l’assenza dai social anche di sua moglie Chiara Ferragni che della sua vita privata aveva postato solo una foto con suo marito e uno scatto del loro figlio Leone. La risposta ufficiale è arrivata su Instagram: “Faccio questo video per esorcizzare un po’ di cose nella speranza che faccia bene anche a me” così Fedez inizia a parlare della sua malattia. Nelle storie appare visibilmente provato e si lascia andare tra le lacrime ad una confessione toccante, a cuore aperto. Purtroppo gli è stato trovato un problema di salute ma fortunatamente è stato preso in tempo.

Per il momento la decisione è di non rivelare nel dettaglio di che malattia soffre Fedez, per l’imprenditore è il momento della privacy, di stringersi all’affetto dei suoi famigliari. Ha ringraziato sua moglie Chiara Ferragni per la vicinanza e la forza che gli sta trasmettendo in queste ore e il rapper ha aggiunto che quello che ha comporta un percorso terapeutico, si deduce lungo e complesso. I follower hanno ipotizzato che la malattia di Fedez fosse la demineralizzazione ossea o la sclerosi multipla, ma l’importante è rispettare la volontà dell’imprenditore, quando sarà il momento sarà lui stesso ha spiegare cos’ha nello specifico.

L’ex giudice di X Factor ha anche confessato che leggere il racconto di persone che soffrono della stessa malattia gli ha dato molto conforto e che quando deciderà di farlo anche lui per aiutare chi è nelle stesse condizioni farà una sorta di reportage sui social per raccontare la sua esperienza ed essere di esempio. Fedez al momento non pubblicherà altro sulla sua malattia è il momento di sfogliare l’album dei ricordi della sua famiglia, la sua forza. Infatti la reazione di Chiara Ferragni è stata all’insegna dell’amore, prima un post su Instagram in cui ha scritto che è il momento di supportarlo e che guarirà presto, poi una storia in cui ha condiviso una foto di suo marito con l’emoticon delle mani giunte in preghiera.