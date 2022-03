L’amore bugiardo – Gone Girl è un film del 2014 diretto dal celebre regista David Fincher. Un’ottima fusione di genere thriller e drama, che sfrutta al meglio un cast davvero sorprendente, con protagonisti Ben Affleck e Rosamund Pike.

Sapevate che L’amore burgiardo – Gone Girl trae ispirazione da una storia vera? Il film è l’adattamento del romanzo omonimo di Gillian Flynn ma alle origini ha una dura storia di cronaca. Scopriamo insieme cosa sapere di questo amatissimo film.

L’amore bugiardo – Gone Girl, trama e cast

Il professore Nick Dunne scopre che sua moglie Amy è scomparsa nel nulla. Una notizia che non impiega molto a trovare spazio sui media, considerando come da piccola lei fu fonte d’ispirazione per la protagonista di una fortunata serie di romanzi scritti da sua madre. La polizia inizia a sospettare del marito, considerando come in casa vi siano sospetti segni di colluttazione e sangue un po’ ovunque. Tutto lascia pensare che lui l’abbia uccisa.

Il diario della donna, inoltre, avvalora la tesi dei detective. Il caso è a dir poco complesso e Nick sprofonda in un incubo, che lo vede sotto attacco tanto nella sua comunità quando in televisione. Ha di fatto già subito n processo mediatico. L’unica a supportarlo è la sorella Margo. Vi è però da convincere polizia e un Paese intero della sua innocenza. Una sorta di missione impossibile. Nulla è però come sembra in un film sempre pronto a lasciare a bocca aperta.

Ecco il cast di L’amore bugiardo – Gone Girl:

Ben Affleck: Nick Dunne

Rosamund Pike: Amy Elliott-Dunne

Neil Patrick Harris: Desi Collings

Tyler Perry: Tanner Bolt

Carrie Coon: Margot Dunne

Kim Dickens: Detective Rhonda Boney

Patrick Fugit: Detective Jim Gilpin

Emily Ratajkowski: Andie Fitzgerald

Missi Pyle: Ellen Abbott

Lisa Banes: Marybeth Elliott

David Clennon: Rand Elliott

Casey Wilson: Noelle Hawthorne

Sela Ward: Sharon Scheiber

Boyd Holbrook: Jeff

Lola Kirke: Greta

Scoot McNairy: Tommy O’Hara

Lee Norris: Agente di polizia

L’amore bugiardo – Gone Girl storia vera

Come detto, L’amore bugiardo – Gone Girl è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2012 di Gillian Flynn, che ha curato anche la sceneggiatura del film. Con l’uscita della pellicola al cinema, però, in molti negli Stati Uniti hanno iniziato a sottolinear sul web una certa similitudine con un caso di cronaca avvenuto in California.

È la vigilia di Natale 2002 e Laci Peterson, all’ottavo mese di gravidanza, esce di casa per portare fuori il cane e di lei si perdono le tracce. Il marito, Scott, torna a casa dopo un giorno intero, impegnato in una battuta di pesca. Denuncia il tutto 24 ore dopo. L’opinione pubblica venne mobilitata per questo caso, con numerose veglie e gruppi di ricerca.

Col passare dei giorni, però, il marito divenne il principale indiziato. Ogni sua azione era posta sotto la lente di ingrandimento. Durante alcune interviste o conferenze stampa, ad esempio, lasciava squillare il telefono. Per molti un gesto irresponsabile, considerando come si sarebbe potuto trattare di notizie relative a sua moglie. Divenne di dominio pubblico una sua relazione extraconiugale. Aveva inoltre stipulato un’assicurazione da 250mila dollari dopo aver scoperto della gravidanza della moglie. Nei mesi successivi, inoltre, provò a vendere casa e auto. Tanti elementi in comune con un caso divenuto celebre, conclusosi con l’uomo giudicato colpevole e spedito nel braccio della morte, pur continuando a professarsi innocente.

Gillian Flynn ha sempre negato d’essersi ispirata a quella tragedia in maniera specifica. Di certo Scot e Laci erano una coppia di bell’aspetto, ha spiegato, come Nick e Amy, ma lo sono sempre, sottolinea, e per questo vengono scelti come casi di cronaca da televisione. L’obiettivo dell’autrice era però quello di ispirarsi al tipo di risposta dei media su eventi di questo genere.

