Matrimonio simbolico Berlusconi cosa significa e che valore ha

Tutto pronto per il matrimonio simbolico di Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Una cerimonia che un tempo veniva definita “all’americana”. Scopriamo di cosa si tratta e di fatto che valore ha.

Nuove nozze per Silvio Berlusconi. L’ex Premier è pronto a un matrimonio simbolico con la fidanzata Marta Fascina. Un evento particolarmente atteso ma top secret per quanto riguarda alcuni dettagli, come ad esempio l’abito della sposa.

Matrimonio simbolico per Silvio Berlusconi

L’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si sposa. Matrimonio simbolico con la fidanzata Marta Fascina, più giovane di lui di 53 anni. Lui è infatti nato nel 1936 e lei nel 1990. La data scelta per le nozze è il 19 marzo, come riportato dal Corriere della Sera. Il tutto si svolgerà a Lesmo, in provincia di Monza. L’evento si terrà presso villa Gernetto e potrebbero mancare alcuni figli del Cavaliere. Non vi sarà spazio ai politici. Sarà una cerimonia decisamente più privata, che vedrà anche la partecipazione della famiglia di lei.

Cos’è il matrimonio simbolico

Il matrimonio simbolico non ha alcun valore legale. Si tratta di una cerimonia non giuridica, che rappresenta null’altro che un gesto d’amore privato. Non vi sono vincoli o restrizioni e può essere celebrato come si preferisce, senza ovviamente la necessità d’avere al fianco un rappresentate religioso o istituzionale. Allo stesso modo, inoltre, non vi sono documenti da firmare.

Nel caso di Berlusconi, così come si fa generalmente, vi sarà però lo scambio di fedi. Una testimonianza del proprio amore e null’altro, dunque. Pare inoltre che Fedele Confalonieri e Gianni Letta, così come altri, abbiano tentato di dissuadere l’ex Premier dal celebrare queste nozze, considerando il clima politico internazionale. Un ragionamento che sembrava aver fatto breccia nella mente di Berlusconi, che ha però dovuto cedere alle richieste della fidanzata Marta Fascina, che si dice già alquanto infastidita dal fatto che si tratti di un matrimonio simbolico. Si tenterà, pare, di evitare di trasformare la cerimonia in un evento particolarmente fastoso.

