Più forti del destino riassunto terza puntata: cosa è successo

Riassunto terza puntata Più Forti del Destino: ripercorriamo cosa è accaduto in attesa del gran finale del 18 marzo

Venerdì 18 marzo è l’ultima puntata di Più Forti del Destino. Cala il sipario sulla fiction Mediaset ispirata ad una storia vera che racconta il destino incrociato di tre donne dopo un devastante incendio al cinematografo di Palermo. Avevamo lasciato Libero accusato di essere l’artefice della catastrofe, Costanza pronta a sposare Antonio ed il perfido Guglielmo che era riuscito a comprendere che sua moglie Arianna era ancora viva. Scopriamo com’è successo nella terza puntata di Più Forti del Destino con il riassunto di Contrataque.

Più forti del destino riassunto terza puntata

Il riassunto della terza puntata di Più Forti del Destino inizia con il marchese Guglielmo che davanti alla sua servitù dichiara di sapere che sua moglie è viva e si nasconde con sua figlia. Manda così i suoi bravi a cercarla, la scena ci porta subito da Arianna che è con il commissario Pietro Lucchesi: l’uomo le confessa di volere anche lui vendetta nei confronti del suo perfido marito. E’ stato lui ad uccidere sua moglie come egli stesso racconterà a suo figlio Libero.

La donna era una cantante di nome Eva che incantava Palermo e tutta la Sicilia con la sua voce. Bella e affascinante, un giorno fu notato proprio dal Marchese che pur di farla sua la uccise. Il commissario non riuscirà però, al momento, a compiere la sua vendetta. Il questore, corrotto dai potenti di Palermo, riuscirà a far arrestare non solo suo figlio Libero condannato a morte ingiustamente per essere ritenuto colpevole dell’incendio di Palermo, ma anche lui per alto tradimento.

Arianna ha una sola cosa da fare per vendicare anche la morte del suo amato Saverio: tornare a casa. E così accade. La terza puntata di Più forti del destino si conclude con la donna che ritorna nella sua dimora davanti ad un basito marito.

Costanza è sempre più innamorata di Libero ma è costretta ad accettare la proposta di matrimonio di Antonio con tanto di prova di abito. Durante i festeggiamenti irrompe il commissario Lucchesi, la contessina è stata vista proprio con quell’anarchico condannato e il poliziotto vuole informarsi se sa qualcosa in più per scagionarlo. Costanza non indugia, testimonierà a favore di Libero, le ha salvato la vita e vuole ricambiare il gesto anche andando contro la sua famiglia.

Antonio si insospettisce e la segue dopo una scenata davanti a tutti nel giorno delle promesse di nozze. La vede baciarsi appassionatamente con Libero e per vendicarsi spiffera il rifiuto dell’anarchico e dei suoi compagni così da permettere alla polizia di arrestarlo. Al termine lascia la ragazza scatenando l’ira di suo padre che puntava al matrimonio per evitare il fallimento economico.

Nel frattempo si scopre anche un altro segreto: Augusto sapeva che il focolaio che ha scatenato l’incendio è nato dalla mancanza di dispositivi di sicurezza nel suo cinematografo. L’uomo, pentito di essere rimasto in silenzio, rivela a Guglielmo di voler dire la verità, ovvero che Libero è innocente ma il marchese glielo vieta, perché ci andrebbe di mezzo lui ed inoltre per le elezioni fa comodo la psicosi da anarchici.

Veniamo in conclusione del nostro riassunto della terza puntata di Più Forti del Destino a cosa è successo a Rosalia. La marchesa di Buonvicino vuole farla abortire ma lei pur di difendere suo figlio dopo aver spiegato le abitudine intime del marito di Margherita, tornato anzitempo dal suo viaggio, lo seduce. Pensava di aver risolto così da poter dire di essere incinta dell’uomo, invece non è così perché lo stesso si è invaghito di quella che crede sua moglie Margherita.

C’è però un colpo di scena. Giuseppe, marito di Rosalia, con le sue indagini riesce ad arrivare al palazzo della marchesa di Buonvicino dove Rosalia si finge Margherita. Riesce a farsi assumere come cocchiere. Quando scoprirà che il marito è vivo, Rosalia sarà disperata, Giuseppe non l’ha ancora riconosciuta ma non ha il coraggio di rivelare cosa ha fatto nonostante plagiata dalla marchesa.

