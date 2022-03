Anticipazioni Uomini e Donne: al centro della scena ci sono Alessandro e Ida, scopriamo cosa succederà tra i due.

Continua a tenere banco nel parterre di Uomini e Donne la situazione legata a Ida Platano e Alessandro, coppia maggiormente al centro della scena per ciò che concerne il trono over del dating show di Canale 5. I due continuano il loro tira e molla e anche nella puntata del 17 marzo saranno protagonisti di un acceso confronto in studio: scopriamo cosa succederà.

Anticipazioni Uomini e Donne: la situazione tra Alessandro e Ida

Soliti litigi ormai tra i due, tra cui intercorre un legame di indubbia forza, ma anche tantissimi scontri che minano la loro stabilità di coppia. Anche nella puntata del 17 marzo, Ida si arrabbierà con Alessandro, accusando l’uomo di non difenderla dai continui attacchi che la dama riceve dall’opinionista Tina Cipollari. Ida infatti, punzecchiata nuovamente da Tina, tirerà in ballo Alessandro, dicendo che se veramente tenesse a lei la difenderebbe da questi attacchi sistematici.

Non solo lo scontro con Tina però, perché Ida avrà da ridire anche con Pinuccia, secondo cui la fine della frequentazione tra Ida e Alessandro è da addurre alla dama. Insomma Ida è finita nell’occhio del ciclone, arrivano accuse da tutte le parti e intanto la frequentazione con Alessandro sembra essere sempre più precaria. I continui scontri tra i due stanno scavando un solco sempre più profondo, la donna ha espresso diverse volte dubbi sul cavaliere, ammettendo di non riuscire a fidarsi e accusando l’uomo di prenderla in giro.

La relazione sta seguendo dunque uno schema che si è verificato più volte nell’esperienza di Ida nel dating show ed è proprio questa l’accusa mossa da Tina a Ida, colpevole secondo lei delle conoscenze naufragate. Secondo le anticipazioni del profilo Instagram uominiedonneclassicoeover, dopo l’ennesimo mancato chiarimento tra i due, Ida ha deciso di troncare la frequentazione con Alessandro nonostante sia un colpo al cuore perché presa dal cavaliere.

