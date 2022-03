Anticipazioni Più forti del destino ultima puntata: la tragica fine di Libero

Anticipazioni più forti del destino ultima puntata, un finale di fiction al cardiopalma per Costanza, Arianna e Rosalinda

È arrivata l’ultima puntata di Più forti del destino, la fiction Mediaset in onda su Canale 5 che trae spunto da una storia vera. Ambientata nella Palermo di fine 800, mercoledì la mini serie è terminata con l’arresto di Libero, la scoperta di Rosalinda che il marito e vivo e con Arianna che è tornata a casa. Il finale di stagione della fiction regala dei colpi di scena al cardiopalma e promette una conclusione col botto delle vicissitudine delle tre protagoniste.

Anticipazioni più forti del destino ultima puntata, il finale di stagione

Dalle anticipazioni dell’ultima puntata più forti del destino la prima grande scoperta è il bluff di Arianna. È tornata dal marito inscenando un pentimento contrito, implorando il suo perdono e mostrandosi dolce e innamorata. L’obiettivo è trovare le prove dell’omicidio della moglie del commissario e del suo amante. Ci riuscirà, per Guglielmo sarà la fine anche se non nella modalità che si aspettava sua moglie che riabbraccerà la figlia Camilla.

Costanza non si dà pace per la condanna a morte di Libero e la scoperta della causa dell’incendio legata ad un malfunzionamento del proiettore del cinematografo non messo in sicurezza. Lei è l’unica testimone rimasta in vita ma il questore, corrotto, non ha nessuna intenzione di crederle. La contessina prova un ultimo estremo tentativo per salvare l’anarchico che le ha rubato il cuore: rilascia un’intervista in cui racconta tutta la verità. Il crudele Guglielmo si indigna ed il padre Augusto per salvarle la vita non ha più scelta: bisogna far passare Costanza per pazza. La giovane non riesce in un primo momento a scagionare l’amato che arriva sul patibolo per il suo tragico destino. Libero muore o si salva?

Con le anticipazioni del finale di Più forti del destino vi portiamo ora da Rosalia. Ha scoperto che suo marito è vivo ma non la riconosce, intanto il marito di Margherita è sempre più invaghito di lei, credendola sua moglie, e la convince ad andare insieme ad una festa dove la donna fa uno spiazzante annuncio davanti a tutti.