Perla Dipoppa chi è la giornalista Rai corrispondente da New York

Perla Dipoppa, scopriamo chi è la giornalista Rai che svolge le funzioni di corrispondente da New York.

Sono giorni delicati per quanto riguarda il futuro degli equilibri mondiali. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha sconvolto non solo l’Europa, ma tutto il mondo, attirando dunque l’interesse di tutte le potenze mondiali che si sono sentite parte in causa nel conflitto. Come sempre, una delle potenze coinvolte e maggiormente osservate sono gli Stati Uniti, che hanno dato pieno appoggio all’Ucraina e imposto dure sanzioni alla Russia. Ci sono dunque tanti corrispondenti di guerra che si trovano sul suolo ucraino, ma anche giornalisti che seguono il conflitto da altre parti del mondo, soprattutto dall’America. Tra queste c’è Perla Dipoppa, corrispondente da New York per la Rai: scopriamo tutto su di lei, dalla sua carriera alla vita privata.

Chi è Perla Dipoppa

Originaria della Puglia, Perla Dipoppa è una delle giornaliste di punta di casa Rai. La donna è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti del Lazio dal 2008 e dopo un solo anno è entrata nella Rai tramite un concorso. Prima di giungere nella tv di stato, la Dipoppa ha collaborato con Il Tempo e con l’emittente radiofonica Radio Città Futura, mentre l’esordio in televisione è avvenuto con un’emittente spagnola, TeleBilbao. La donna ha rivelato di avere anche avuto l’opportunità di rimanere a lavorare in Spagna, ma alla fine ha deciso di tornare in Italia e non si è sicuramente pentita della sua scelta.

A partire da febbraio la donna ha iniziato a occuparsi in maniera totalizzante del conflitto tra Russia e Ucraina, il tema naturalmente principale al giorno d’oggi. Nulla sappiamo invece della vita privata della giornalista, che si occupa in questo momento di ricoprire il ruolo di corrispondente per la Rai da New York.

