Fabri Fibra nuovo album Caos: tracklist, duetti e info

Tracklist e collaborazioni di Caos nuovo album di Fabri Fibra e decimo della sua carriera. L’album è disponibile in cinque versioni

Cinque anni dopo Fenomeno, Fabri Fibra pubblica il nuovo album Caos. Il rapper di Senigallia ha annunciato l’uscita del progetto discografico all’inizio del mese di marzo senza però rivelare la tracklist e le eventuali collaborazioni. Una scelta controcorrente che ha avuto l’apprezzamento dei fan che da tempo attendevano questo momento. Nel frattempo Fabri Fibra ha partecipato al format Red Bull 64 Bars inaugurando il nuovo format Red Bull Droppa e proponendo un nuovo brano prodotto da Zef e disponibile solo YouTube.

Su Instagram invece ha ringraziato ogni singolo giorno di questi cinque anni trascorsi tra un album e l’altro. CAOS è il decimo album di Fabri Fibra, il primo con l’etichetta Sony Music. “Tutti questi giorni sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi” ha dichiarato il rapper. Scopriamo la tracklist

Fabri Fibra nuovo album Caos tracklist

L’album CAOS è disponibile in cinque versioni: digitale, CD, 2 LP rosso, 2 LP rosso con T-shirt, 2 LP nero. Questa la tracklist composta da 16 tracce:

Intro

GoodFellas

Brutto Figlio DI

Sulla Giostra (feat Neffa)

Stelle (feat Maurizio Carucci)

Propaganda (feat. Colapesce e Dimartino)

Caos (feat Madame e Lazza)

Pronti al Peggio feat Ketama126

Fumo Erba

Demo Nello Stereo

El Diablo

Amici O Nemici

Cocaine (feat Guè Pequeno)

Noia (feat Marracash)

Nessuno

Liberi (feat Francesca Michielin)

Outro

La canzone Intro, la prima traccia dell’album Caos, inizia con la voce di Gino Paoli e la canzone “Il cielo in in una stanza” campionata per le rime del rapper. Sulla Giostra vede la partecipazione di Neffa che torna a collaborare dopo “Panico” del 2013. Inoltre le basi musicali del primo album da solista di Fabri Fibra sono state prodotte proprio da Neffa. In Cocaine il rapper duetta invece con Guè Pequeno. Noia invece nasce su una base con un campionamento cool jazz di Miles Davis e con un vocale di Charles Bukowski. Nel brano è presente Marracash. Nell’album Caos ci sono anche le collaborazioni con Salmo, Madame e Lazza, Colapesce e Dimartino (nella canzone Propaganda, primo singolo), Ketama 126, Francesca Michielin e Maurizio Carucci.