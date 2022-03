Chi è Giorgia Cardinaletti, la giornalista Rai del Tg1 e di Via delle Storie: tutto su di lei, la sua vita privata, l’età, il marito.

Il pubblico di Rai1 la conosce soprattutto per Via delle Storie, il programma della seconda serata della rete ammiraglia Rai, ma Giorgia Cardinaletti è una giovane giornalista che in questi anni ha saputo farsi strada nella televisione pubblica italiana.

Approfittiamone allora per scoprire un po’ di informazioni su di lei e la sua vita privata, oltre che sulla sua carriera.

Chi è Giorgia Cardinaletti

È nata il 23 aprile 1987 a Fabriano, in provincia di Ancona, città in cui si è diplomata presso il liceo classico Francesco Stelluti. Successivamente si è trasferita a Perugia, dove ha conseguito la laurea in Lettere a indirizzo storico, per poi diplomarsi alla locale Scuola di giornalismo radiotelevisivo.

Nel 2012 si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Regione Lazio, e ha iniziato a lavorare a Rai News 24, di cui è poi diventata anche conduttirice. Quattro anni dopo è passata a occuparsi di sport, in particolare con la Formula 1: prima è stata inviata, e poi conduttrice del programma Pole Position. Successivamente ha affiancato Alessandro Antinelli alla conduzione della Domenica Sportiva.

Nel 2019 si è spostata al TG1, iniziando dalla conduzione delle edizioni 60 secondi e notturna, per poi passare a quella della mezzasera. Nel 2020 si è occupata anche di Sanremo, conducendo Dentro il Festival, ovvero la conferenza stampa del giorno successivo alla diretta, in onda su RaiPlay. Nello stesso periodo ha condotto anche la maratona Telethon su Rai1, e a inizio 2022 il programma Via delle Storie.

Giorgia Cardinaletti: marito e vita privata

Nonostante un profilo Instagram da quasi 54.000 follower, si sa poco della vita privata di Giorgia Cardinaletti. Siamo a conoscenza del fatto, da lei raccontato ad Amadeus, ospite dello show I soliti ignoti, che suo padre faceva l’archivista di colonne sonore e, quando lei era piccola, aveva un negozio di dischi.

Non risulta che la giornalista sia sposata, ma dovrebbe avere una relazione con l’autore tv e giornalista Francesco Caldarola. Tuttavia, a riprova di questa relazione ci sarebbe solo un collage di foto pubblicato su Instagram a ottobre 2019, pertanto non si sa se i due stiano effettivamente ancora insieme.

