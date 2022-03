Il Cantante Mascherato 2022 maschere: Alvise Rigo che fine ha fatto? L’indizio

Il Cantante Mascherato 2022 chi si nasconde dietro le maschere, Alvise Rigo è sparito dalla tv. Gli indizi che lasciano pensare ad un ritorno

Rivelazione indiscussa dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Alvise Rigo è sparito dagli schermi televisivi. L’ex rugbista ha sfiorato l’incredibile finale dello show condotto da Milly Carlucci ed è stato protagonista anche di Domenica In come ospite del salottino di Maria Venier. A distanza di mesi però la sua presenza si è ridotta sensibilmente e in tanti hanno colto degli indizi che lasciano pensare ad un suo ritorno, questa volta a Il Cantante Mascherato 2022.

È Alvise Rigo che si nasconde dietro una delle maschere de Il Cantante Mascherato 2022? Nessuna certezza ma il modello sui social ha cambiato la modalità di pubblicazione lasciando spazio in questi giorni alle immagini di un’intervista per un settimanale. Inoltre l’ultimo scatto ufficiale è stato pubblicato due settimane fa alla prima del nuovo film dedicato a Batman. Considerando le tante foto pubblicate in passato, l’atteggiamento degli ultimi è sospetto e in tanti hanno pensato ad una sua nuova partecipazione ad un programma televisivo.

Il Cantante Mascherato 2022: c’è Alvise Rigo?

Il Cantante Mascherato 2022 è un format che vive della ricerca dei dettagli e dell’analisi di ogni piccolo aspetto. Chi c’è dietro le maschere è ciò che tutti sperano di individuare. In ogni puntata si prova a scovare chi si nasconde dietro le maschere e quindi in tanti hanno ipotizzato un coinvolgimento di Alvise Rigo. Oltre al dettaglio social infatti, c’è da considerare lo stretto legame tra Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato.

Milly Carlucci ha creato un vero e proprio team di lavoro che si occupa di entrambe le produzioni, basti pensare a Rossella Erra e Sara Di Vaira. La prima è la voce del popolo di Ballando e opinionista a Il Cantante Mascherato, la seconda invece è stata insegnante per tanti edizioni dello show dedicato alla danza e ora ci è cimentata nel nuovo ruolo di investigatrice per il pubblico che spera di scovare chi si cela dietro le maschere.

Nella giuria c’è anche Arisa, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, mentre Simone Di Pasquale è il nuovo coreografo de Il cantante mascherato 2022 dopo essere stato insegnante di Ballando fin dalla prima edizione. Tantissimi i punti in comune tra i due show, come individuato anche da Aldo Grasso che ha parlato di un vero e proprio spin-off. Un’analisi che Milly Carlucci ha accolto con piacere sperando che sia di buon auspicio.

Per questo il pubblico è sempre più convinto: Alvise Rigo si cela dietro una delle maschere de Il Cantante Mascherato 2022. Chi è la lumaca? In tanti se lo domandano e potrebbe essere questa la maschera che nasconde l’identità dell’ex rugbista. Si tratta infatti dell’unica maschera che copre il fisico al punto tale che un’altra teoria ipotizza che ci siano due persone.

