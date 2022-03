John Wick – Capitolo 2: trama e cast

John Wick – Capitolo 2 è il secondo film della saga action con Keanu Reeves, diretto nel 2017 da Chad Stahelski e con un cast in parte italiano.

Continuano leavventure di John Wick, il killer in pensione costretto a tornare in campo per una vendetta personale contro dei mafiosi russi, ora alle prese con una nuova missione prima di potersi finalmente godere il meritato riposo.

In questo sequel del 2017, secondo capitolo della trilogia d’azione creata da Chad Stahelski e David Leitch, Keanu Reeves ha a che fare con juove imprese e nuovi personaggi, che espandono l’affascinante universo del primo film. Scopriamo qualcosa di più sulla trama e gli interpreti.

John Wick – Capitolo 2: la trama

Non è ancora tempo di appendere la pistola al chiodo, per John Wick: il giovane boss camorrista Santino D’Antonio chiama il protagonista per esigere da lui la restituzione di un vecchio favore, ma Wick non ne vuole sapere. D’Antonio, per tutta risposta, lo forza ad accettare di saldare il debito facendogli esplodere la casa: il boss vuole che venga uccisa sua sorella Gianna, a cui vuole sottrarre il posto alla Gran Tavola, la cupola del crimine mondiale.

Il killer si reca a Roma e adempie al suo dovere verso Santino, ma si ritrova con alle calcagna non solo gli uomini di Gianna, guidati dal fidato Cassian, ma anche quelli dello stesso Santino, capeggiati da Ares: il boss ha infatto messo una taglia sulla testa di John Wick, per salvare il proprio nome dall’accusa di essere il mandante.

Tornato a New York, quindi, il protagonista si trova bersaglio di una caccia all’uomo, ma riesce a sopravvivere e scampare un’altra volta a Cassian, altro killer con cui ha anche un forte rapporto di stima e amicizia. John Wick cerca aiuto dal Re di Bowery, il capo dei senzatetto della città, che gli indica dove trovare Santino.

Wick trova il suo avversario, ne elimina le guardie, tra cui Ares, e poi lo insegue fino all’Hotel Continental, luogo sicuro della malavita mondiale, all’interno del quale è vietato spargere sangue. John Wick ha due opzioni: passare la vita braccato per la taglia messagli addosso da Santino, o uccidere il mafioso e passare la vita braccato ma dopo essersi vendicato: sceglie la seconda opzione, e viene così scomunicato. Il gestore dell’hotel, Winston, gli accorda un’ora di tempo per darsi alla fuga, prima di dare l’allarme, in onore della lorovecchia amicizia.

John Wick – Capitolo 2: il cast

Per questo film è stato ovviamente confermato l’attore protagonista del capitolo precedente, Keanu Reeves, ma al cast sono stati aggiunti tanti nomi nuovi, tra cui anche alcuni noti al cinema italiano. Ecco il cast completo degli intrepretI

Keanu Reeves (John Wick)

(John Wick) Riccardo Scamarcio (Santino D’Antonio)

(Santino D’Antonio) Ian McShane (Winston)

(Winston) Ruby Rose (Ares)

(Ares) Common (Cassian)

(Cassian) Claudia Gerini (Gianna D’Antonio)

(Gianna D’Antonio) Lance Reddick (Charon)

(Charon) Lawrence Fishburne (il Re di Bowery)

(il Re di Bowery) Tobias Segal (Earl)

(Earl) Chukwudi Iwuji (Akoni)

(Akoni) John Leguizamo (Aurelio)

(Aurelio) Bridget Moynahan (Helen Wick)

(Helen Wick) Peter Stormare (Abram Tarasov)

(Abram Tarasov) Thomas Sadoski (Jimmy)

(Jimmy) David Patrick Kelly (Charlie)

(Charlie) Franco Nero (Julius)

(Julius) Peter Serafinowicz (Sommellier)

(Sommellier) Luca Mosca (Angelo)

(Angelo) Youma Diakite (Lucia)

