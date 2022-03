Non c’è più religione trama e cast

Non c’è più religione, scopriamo la trama e il cast del film diretto da Luca Miniero con Claudio Bisio e Angela Finocchiaro.

Nel 2016 Luca Miniero ha realizzato Non c’è più religione, commedia che mette al centro del proprio racconto, come suggerisce il titolo, il tema della religione. Un film che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico, uscito nel periodo natalizio del 2016 e girato in alcuni comuni pugliese e nelle Isole Tremiti. Scopriamo dunque di cosa parla il film e gli attori protagonisti della pellicola.

Non c’è più religione: la trama

Nel paesino di Porto Buio, nonostante sia solo Pasqua, s’inizia già a pensare a come realizzare il Presepe Vivente, unica attrattiva praticamente di quel luogo ormai da anni. C’è però un problema: da tempo non nascono più bambino e l’unico presente è ormai giunto alla fase della pubertà e quindi inadatto a vestire i panni del bambinello. Il sindaco decide dunque di chiedere in prestito un bambino alla comunità marocchina che vive nel paese.

Il leader della comunità islamica però è un vecchio conoscente del sindaco e, in virtù di un torto ricevuto in passato, inizia ad avanzare sempre più richieste per concedere il favore. Tra i due però inizia a risorgere la vecchia amicizia, finché non si scopre che la figlia del sindaco è incinta e quindi questo dovrà decidere cosa fare riguardo al processo di integrazione tra le due comunità e riguardo il Presepe Vivente.

Non c’è più religione: il cast

Cast d’eccezione per il film, che vede la partecipazione di Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassman. Ecco il cast integrale della pellicola:

Claudio Bisio: Cecco

Alessandro Gassmann: Marietto/Bilal

Angela Finocchiaro: Suor Marta

Nabiha Akkari: Haida

Giovanni Cacioppo: Aldo

Laura Adriani: Maddalena

Mehdi Meskar: Alì

Paola Casella: Addolorata

Massimo De Lorenzo: Don Mario

Nunzia Schiano: Madre di Marietto/Bilal

Giovanni Esposito: Segretario Vescovo

Roberto Herlitzka: Vescovo

Mounir Echchaoui: Ahmed

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI