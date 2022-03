Pechino Express 2022 seconda puntata chi è stato eliminato

Cos’è successo nella seconda puntata di Pechino Express 2022? L’amatissimo show condotto da Costantino Della Gherardesca ha proposto nuove avventure per le nove coppie rimaste in gara. Ecco in cosa si sono cimentate questa volta.

Ecco il riassunto dei momenti chiave della seconda puntata di Pechino Express 2022, andata in onda 17 marzo. Ecco cos’è successo ai protagonisti di questo assurdo viaggio, da quest’anno in onda su Sky ogni giovedì in prima serata.

Pechino Express 2022, riassunto seconda puntata

Dopo l’eliminazione delle TikToker al termine della prima puntata, ecco le nove coppie ancora in gara a Pechino Express 2022:

I Fidanzatini: Rita Rusic e Cristiano Di Luzio

Mamma e Figlia: Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Gli Sciacalli: Fru e Aurora Leone

Padre e Figlio: Ciro e Giovambattista Ferrara

I Pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale

Italia-Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes

Gli Atletici: Alex Schwazer e Bruno Fabbri

Gli Scienziati: Barbascura X e Andrea Boscherini

Gli Indipendenti: Bugo e Cristian Dondi

La seconda puntata si svolge ancora in Turchia. Il viaggio stavolta sarà a dir poco estenuante, pari a 446 km da Konya a Pamukkale, passando per il Lago Egirdir. Luoghi turistici splendidi, che però l’ampio gruppo dovrà raggiungere senza alcuna comodità tipica dei viaggiatori di piacere. I Pazzeschi, vincitori della prima puntata, hanno la busta che indica se questa sarà una tappa eliminatoria.

La prima prova consiste nel trascrivere delle parole poste sugli abiti di alcuni uomini intenti in una danza. Il risultato finale è un antico proverbio: “Tu non sei una goccia nell’oceano: tu sei l’intero oceano in una goccia”. Mamma e Figlia, Italia-Brasile e I Fidanzatini sono in difficoltà e per questo partono per ultimi. Gli altri sono già in cerca di un passaggio. Padre e Figlio, Gli Scienziati, Gli Atletici e I Pazzeschi optano per lo stesso autobus. Gli altri sono alla ricerca di chi voglia farli salire in auto.

Gli Scienziati in soccorso degli Atletici, dopo alcuni dubbi, rivelando loro l’azienda dove si trova il Libro Rosso. Italia-Brasile invece aiuta Gli Sciacalli, facendoli salire sulla stessa auto. Una prova a dir poco faticosa attende tutti. Devono infatti raccogliere 50 mele. Occorre sbrigarsi perché non ce ne sono per tutti, dovendo prendere solo quelle con il logo di Pechino Express. Il premio? Un vantaggio nella partenza del giorno dopo.

Si passa poi al problema del pernottamento, tra chi riceve aiuti economici da sconosciuti e chi, invece, trova asilo presso gente del posto. Riparte poi il viaggio. Il Libro Rosso è nella Chiesa di Santo Stefano. Lo raggiungono per primi Mamma e Figli, Pazzeschi e Fidanzatini. Le tre coppie disputano la prova immunità. Devono raggiungere delle boe in barca, prendendo dei sacchi ricchi di gamberi. Il tutto in 30 minuti. Vince chi avrà più gamberi della giusta grandezza (quelli troppo piccoli vengono rimessi in acqua, secondo la regolamentazione locale). Ancora trionfo per Mamma e Figlia. Dopo la Spa, ovvero per loro la gita in mongolfiera.

Pechino Express 2022, eliimnati seconda puntata

Si riparte, stavolta con delle galline al seguito. Mancano 200 km per Denizli. Cala la notte e tocca ritrovare riparo, non senza difficoltà. La tappa finale è nel sito archeologico di Pamukkale. A sorpresa, considerando le difficoltà incontrate nella prima puntata, a vincere è la coppia Italia-Brasile. Ecco la classifica:

Italia- Brasile

Pazzeschi

Padre e Figlio

Gli Scienziati

I Fidanzatini

Gli Sciacalli

Considerando l’immunità di Mamma e Figlia, a rischiare l’eliminazione sono Atletici e Indipendenti. La scelta ricade sulle vincitrici, che decidono di eliminare gli Atletici. La tappa è di fatto eliminatoria e lo show saluta Alex Schwazer e Bruno Fabbri.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI