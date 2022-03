Quattro matrimoni 2022 le location della prima puntata

Quattro Matrimoni 2022: vediamo le location dove si svolge la prima puntata della nuova edizione dello show.

Fa il suo ritorno Quattro Matrimoni, programma che vede sfidarsi quattro spose che sono chiamate a giudicare le rispettive cerimonie nuziali secondo quattro parametri: location, abito, cibo ed evento. Scopriamo dunque qualche dettaglio sulla prima puntata, vedendo dove si svolgono i matrimoni in gara.

Quattro Matrimoni 2022: la prima puntata

Le quattro spose che si contendono la prima puntata di Quattro Matrimoni 2022 sono Lisa, Lucia, Valeria e Valentina. Andiamo alla scoperta delle location dei loro matrimoni,

Lisa, originaria di Cagliari e fidanzata da 9 anni con Giorgio, ha deciso di omaggiare la sua terra, la Sardegna, nella sua cerimonia, scegliendo il ranch La fatina del bosco e allestendo un percorso attraverso i colori e i sapori dell’isola sarda.

Rimaniamo al sud, ma risaliamo la penisola con Lucia, 27 anni e originaria di Gallipoli. Per il suo matrimonio con Salvatore, la donna sceglie una formula meno colorata e pittoresca, ma più elegante e soprattutto incentrata sul romanticismo.

Valeria, 36 anni e proveniente da Napoli, ha scelto una location più rustica per il suo matrimonio con Alessandro: l’eleganza viene sacrificata sull’altare della convivialità e del divertimento.

Infine, come ha fatto Lisa con la sua Sardegna, anche Valentina decide di omaggiare la sua terra, il Molise. La ventottenne originaria di Fossalto, in provincia di Campobasso, ha deciso di celebrare il suo matrimonio con Loris in una tenuta con musica dal vivo e soprattutto con un menù tipico molisano, per far provare a tutti gli invitati i sapori della sua terra.

Quattro matrimoni molto diversi, ma tutti altrettanto suggestivi. Lisa, Lucia, Valeria e Valentina sono pronte a sfidarsi con la voglia di riuscire a trionfare come sposa vincitrice della prima puntata.

