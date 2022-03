Terapia di coppia per amanti trama e cast

Terapia di coppia per amanti: scopriamo la trama e il cast del film diretto da Alessio Maria Federici e tratto dal libro di Diego De Silva.

Ha fatto il suo esordio sul grande schermo nell’ottobre 2017 Terapia di coppia per amanti, adattamento cinematografico dell’omonimo successo letterario di Diego De Silva. Lo scrittore ha contribuito alla stesura della sceneggiatura insieme al regista, ovvero Alessio Maria Federici, il film ha ottenuto un buon successo al botteghino, incassando ben 2 milioni di euro. Scopriamo dunque di cosa parla e gli attori che fanno parte del cast della pellicola.

Terapia di coppia per amanti: la trama

Al centro del racconto ci sono Modesto e Viviana, che sono due amanti che vivono dei matrimoni infelici con i rispettivi coniugi. Qualcosa li frena però dal lasciare le proprie vite e iniziarne una insieme, chi li assicurerà che poi non andrà a finire come gli attuali matrimoni? Per questo motivo i due amanti prendono l’insolita decisione di sottoporsi a una terapia di coppia, appunto per amanti, volta a capire se vale la pena iniziare una nuova vita insieme, lasciando i rispettivi coniugi, o se magari sia meglio mantenere quello status di amanti e continuare ad andare avanti con i loro matrimoni e le loro doppie vite.

Terapia di coppia per amanti: il cast

La coppia di amanti è protagonisti è interpretata da due attori di punta del panorama cinematografico attuale come Ambra Angiolini e da Pietro Sermonti, mentre il ruolo del terapeuta è affidato a Sergio Rubini. Questo è il cast integrale del film:

Ambra Angiolini: Viviana

Pietro Sermonti: Modesto

Sergio Rubini: Prof. Malavolta

Anita Kravos: Elena

Franco Branciaroli: Ferdinando

Anna Ferzetti: Nelide

Eugenia Costantini: Nina

Giacomo Nasta: Miro

Fulvio Falzarano: Augusto

Carbonara Alessandro: Flash

Rocco Fasano: Erich

Giulia Anchisi

Filippo Gili: Paolo

Alan Sorrenti: se stesso

