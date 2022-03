Alessandra Celentano chi è l’ex marito e perché si sono lasciati

Alessandra Celentano è uno dei volti più noti di Amici, il talent condotto da anni ormai da Maria De Filippi. Tra le professoresse più odiate dal pubblico, considerando le sue prese di posizione spesso impopolari. Scopriamo però qualcosa in più sulla sua vita privata.

Chi è l’ex marito di Alessandra Celentano? Con chi è stata in passato l’esigente e severissima insegnante di Amici di Maria De Filippi? Scopriamo insieme di chi si tratta e perché si sono lasciati.

Alessandra Celentano, chi è l’ex marito

Alessandra Celentano è stata sposata con Angelo Tremetozzi. Le nozze tra i due sono state celebrate nel 2007. La loro unione è però durata poco, appena cinque anni. Nel 2012, infatti, hanno ufficializzato la separazione. L’insegnante di Amici di Maria De Filippi non ha però mai voluto svelare i motivi che hanno portato al divorzio.

Pare che la fine del loro matrimonio non abbia compromesso i rapporti tra i due, che resterebbero buoni. In più occasioni ha infatti definito il suo matrimonio bellissimo, parlando molto bene dell’ex marito, descrivendolo come una persona splendida che non perderà mai all’interno della sua vita.

Lui è nato nel 1971 e ha 51 anni, ovvero quattro anni in meno di lei, che ne ha 55 ed è una classe 1966. Laureato in Business and Economic presso l’Università di Roma. Un percorso lavorativo di successo, il suo, divenendo docente presso l’Università Europa della capitale, insegnando materie come Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari. Dal 2008 è inserito nello studio di famiglia, fornendo servizi che vanno dalla contabilità al diritto tributario, civile e commerciale. Nel tempo libero si dedica al karate, sua grandissima passione. La coltiva molti anni, divenendo nel tempo presidente di un’associazione dilettantistica sportiva.

