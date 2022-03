Alessandra Celentano chi è il nuovo compagno: nuovo amore ad Amici?

Alessandra Celentano, andiamo alla scoperta della vita privata della professoressa di Amici: c’è un nuovo amore nella sua vita?

Amici è pronto a tornare con la sua fase serale, quella che chiaramente catalizza l’attenzione degli spettatori. Gli alunni sono pronti a sfidarsi agli ordini dei propri professori, tra cui figura Alessandra Celentano, una vera e propria decana del talent show. Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio in più sulla vita privata della donna: c’è un nuovo amore nella sua vita?

Alessandra Celentano: il fidanzato

È stato un altro volto noto di Amici, ovvero Rudy Zerbi, a lanciare la bomba: secondo lui, un uomo è riuscito a conquistare il cuore della Celentano e si tratterebbe di una persona molto vicina al talent di Canale 5. Una dichiarazione che ha sorpreso tutti, scatenando ovviamente un acceso dibattito intorno alla sfera sentimentale della professoressa e all’identità di questo uomo del mistero.

Tutto ha avuto inizio da un cambio di acconciatura della Celentano, ravvisato da Maria De Filippi, che ha insinuato la presenza di un nuovo fidanzato come motivo per quel cambio di look, dettaglio poi confermato da Rudy Zerbi, che ha sottolineato che l’uomo è uno che gravita intorno ad Amici. La Celentano non ha però voluto rivelare nulla, non confermando nemmeno la veridicità delle dichiarazioni del professore. Insomma, aleggia il mistero intorno a questo enigmatico uomo che avrebbe conquistato il cuore della professoressa di Amici.

Il dibattito è aperto, chissà che nelle prossime puntate Maria De Filippi e gli altri compagni di viaggio non continuino a incalzare la prof sulla questione, sperando finalmente di riuscire a strappare lo scoop e a capire chi si questo misterioso nuovo uomo nella vita di Alessandra Celentano. Sempre che si tratti veramente di un nuovo amore e non di qualcosa di aleatorio.

