Alex Amici 2022 chi è e il cognome del cantante

Alex è un talentuoso cantante di Amici 2022 che ha raggiunto il serale del talent di Maria De Filippi, al via sabato 19 marzo in prima serata su Canale 5. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Alex di Amici 2022? Qual è il suo cognome? È ancora fidanzato con Cosmary? Ecco alcune delle domande alle quali daremo risposta di seguito. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul giovane cantante.

Chi è Alex di Amici 2022

Nato a Como il 16 giugno 2000, il vero nome di Alex è Alessandro Rina. Una curiosità quasi scontata ma che in realtà ha scatenato molte domande sul web, dove tanti fan si chiedevano quale fosse il suo reale cognome.

Ha frequentato il Chersterton Community College di Cambridge, per poi diplomarsi nel 2019 presso la BIMM di Londra. Ha lavorato in svariati ambiti mentre studiava, da fattorino per Deliveroo a cassiera in alcuni pub londinesi. La musica lo ha sempre appassionato. Per questo motivo a 21 anni ha deciso di fare il grande salto e proporsi come uno degli studenti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il suo ingresso è avvenuto a settembre 2021.

Ha qui avuto modo di presentare il suo inedito, Sogni al cielo, mentre a novembre, dopo aver vinto la gara delle cover, ha pubblicato il suo secondo brano, dal titolo Tra Silenzi (Roma). Il suo talento lo ha fatto diventare uno dei primi a candidarsi per il serale di Amici 2022. Gareggerà facendo parte della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Per l’occasione, Michele Bravi gli ha regalato un suo brano inedito, Senza chiedere permesso, dal momento che, a suo parere, la voce del giovane si adatti perfettamente alla canzone.

Alex fidanzata

Prima di entrare nella scuola di Amici, Alex era impegnato con una ragazza di nome Chiara. Durante il periodo trascorso tra le aule del talent Mediaset si è però avvicinato a Cosmary, sua compagna di corso. Per questo motivo la fidanzata ha deciso di interrompere la loro relazione. Il tutto nel momento in cui il giovane cantante ha dato il suo primo bacio alla ballerina. La storia tra loro prosegue, anche se Cosmary è stata eliminata dalla scuola. Da fuori, però, continua a sostenerlo.

