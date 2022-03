Alice Amici 2022 chi è la ballerina della Peparini

Alice, chi è la ballerina protagonista di Amici 2022 nella squadra di Veronica Peparini: tutto su di lei e sul suo percorso nella scuola.

Il serale di Amici sta per partire e tra gli alunni che hanno superato brillantemente la fase del daytime e sono approdati a quella che andrà in onda in prima serata il sabato su Canale 5 c’è Alice, ballerina che fa parte della squadra di Veronica Peparini. Scopriamo dunque chi è la ragazza e com’è andato sinora il suo percorso all’interno della scuola di Amici.

Amici 2022: chi è Alice

Alice Del Frate nasce il 15 ottobre 2001 a Sacile, in provincia di Pordenone. Nasce come ginnasta e prende parte a diverse gare, tra cui le nazionali di Ginnastica Ritmica del 2021. Attualmente, Alice gareggia nel campionato di Serie A1 di Ginnastica Ritmica con la Pontevecchio Bologna.

Non solo la ginnastica però nella vita di Alice, che si appassiona presto anche alla danza, studiando ballo e partecipando a diversi stage mentre porta avanti i suoi impegni sportivi. Questa passione la porta alla scuola di Amici, dove riesce ad entrare e a guadagnarsi un banco. Oltre a queste due passioni, Alice continua anche a portare avanti gli studi, risultando iscritta alla facoltà di architettura dell’Università di Udine-

Per ciò che riguarda la sua esperienza all’interno della scuola di Amici, Alice è entrata grazie alla decisione dei professori di aggiungere un banco e alla fine è entrata a fare parte della squadra di Veronica Peparini. Durante la sua esperienza nella scuola, la ragazza ha confidato di aver sofferto alcune insicurezze e di aver patito, in passato, alcuni disturbi alimentari dovuti alla pressione cui è stata sottoposta e ad alcune disparità di trattamento che ha incontrato durante il suo percorso nel mondo della danza.

