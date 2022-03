Alice Amici 2022 malattia: cosa ha avuto la ballerina

Scopriamo qualcosa in più su Alice, una delle protagoniste di Amici 2022: che malattia ha avuto la ballerina? Scopriamo tutti i dettagli.

Sta per tornare l’appuntamento serale con Amici e tra gli alunni che si sono guadagnati l’accesso alla fase conclusiva del talent show di Canale 5 c’è Alice, ballerina con alle spalle un’importante carriera sportiva. Nella sua vita però la giovane ha anche dovuto affrontare una malattia derivante proprio dai suoi impegni sportivi: scopriamo di che si tratta.

Amici 2022: la malattia di Alice

Durante la sua esperienza nella scuola, Alice ha mostrato alcune insicurezze, segnalate dalla sua maestra Veronica Peparini. La ragazza ha quindi rivelato di aver passato dei momenti difficili nella sua vita dovuti ad alcuni disturbi alimentari che l’hanno fortemente debilitata. La ragazza ha raccontato di aver dubito fare i conti con la pressione e con alcune disparità di trattamento subite durante le sue esperienze come ginnasta in un ambiente fortemente ossessionato dall’aspetto fisico, ha cominciato a non mangiare.

La situazione l’ha fortemente scossa, ha iniziato a mostrare insicurezze, a subire attacchi d’ansia e dopo due settimane senza mangiare è finita in ospedale. Alice ha dovuto affrontare un percorso per riuscire a riprendersi, sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. L’avventura da ginnasta di Alice ha quindi dovuto scontrarsi con tutte queste problematiche e la danza è diventata una sorta di sfogo.

Alice ha raccontato che, nonostante i miglioramenti, si sono verificate delle ricadute e il rischio è sempre alto, tanto che la ragazza non è riuscita a recuperare totalmente la fiducia in sé stessa, continuando a sentirsi costantemente inferiore agli altri. Vedremo dunque se nel suo percorso all’interno di Amici la ragazza riuscirà a fronteggiare queste insicurezze o se riuscirà a superarle e a farsi valere all’interno della scuola.

