Amici 2022 serale come funziona regolamento eliminazione

Amici 2022: vediamo come funzionano le eliminazioni nel serale: tutto sul regolamento di quest’anno.

La ventunesima edizione di Amici sta per entrare nel suo momento clou, ovvero la fase del serale. I ragazzi che hanno superato il daytime ora si contendono la vittoria finale a suon di sfide in prima serata su Canale 5 il sabato. Vediamo dunque come si svolgeranno le puntate del serale e in che modo avverranno le eliminazioni.

Amici 2022: il regolamento del serale

Maria De Filippi ha spiegato agli alunni che hanno superato il daytime il funzionamento del serale e soprattutto come avverranno le eliminazioni. Le puntate del serale si apriranno con una squadra, stabilita a priori, che decide quale delle altre due squadre sfidare. La gara si svolge al meglio dei tre e la squadra vincitrice indica i componenti dell’altra squadra che dovranno esibirsi e la giuria deciderà chi verrà eliminato.

Dopo di ché, la squadra vincitrice deciderà chi altro sfidare, se la squadra che ha già battuto o l’altra che non si è esibita, ma non potrà decidere il contenuto della prova. La gara si volgerà come la prima e alla fine ci sarà un’eliminazione. Stesso meccanismo poi per la terza e ultima gara della serata.

Per quanto riguarda le eliminazioni: se si decide che usciranno tre alunni, ogni gara decreterà un eliminato definitivo. Se invece a dover uscire non solo due alunni, la prima gara sancirà un’eliminazione definitiva, mentre la seconda e la terza una provvisoria, con i due eliminati provvisori che poi si sfideranno e ci sarà un eliminato definitivo.

Tutto dipende dunque da quanti eliminati ci sono ogni sera, se saranno in due a dover lasciare la scuola o tre alunni e ciò, come spiegato, influenzerà dunque l’esito delle gare, che mantengono sempre lo stesso schema.

