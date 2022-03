Anna Pettinelli chi è il fidanzato Stefano Macchi e l’ex marito padre di sua figlia Carolina

Anna Pettinelli, scopriamo chi è il fidanzato Stefano Macchi e la loro storia d’amore. Il suo ex marito è il padre di sua figlia Carolina

Anna Pettinelli a 64 anni di età è una donna di grande successo. Ormai storica prof di Amici ha alle spalle una solida carriera di speaker radiofonica, attualmente a Rds, nonché un lungo percorso di opinionista tv grazie alle sue capacità dialettica. La Pettinelli è di origini toscane ma vive da molto tempo a Roma, è nata a Livorno il 28 gennaio del 1957. Durante la sua infanzia di coltiva di pari passo con i suoi studi classici la sua passione per la musica.

Conosce l’uomo che sarà suo marito e dalla loro unione nascerà la figlia Carolina Russi nel 1993 che oggi ha 28 anni di età ed è famosa per aver partecipato a The Voice. Non sappiamo chi è l’ex marito e padre su sua figlia. Oggi nella vita privata di Anna Pettinelli c’è il fidanzato Stefano Macchi. Scopriamo chi è e la loro travolgente storia d’amore.

Anna Pettinelli chi è il fidanzato Stefano Macchi

Anna Pettinelli oggi ha un fidanzato Stefano Macchi che ha 47 anni di età e con cui ha 18 anni di differenza. È di origini lombarde, ma anche lui si è trasferito da giovane a Roma. È nato nel 7 gennaio del 1975 a Monza. Di studi ha frequento il liceo classico della sua città e dopo si è formato coltivando la sua passione per il doppiaggio. Prima ha studiato al seminario di Matteo Belli poi si è diplomato all’Istituto Internazionale di Teatro.

Stefano Macchi di lavoro fa il doppiatore professionista e l’attore. Tra i personaggi più famosi che ha doppiato Raphal Zawierucha di C’era una volta ad Hollywood, mentre ha recitato in Don Matteo ed un Posto al Sole. Stefano Macchi e Anna Pettinelli si sono conosciuti oltre 10 anni fa in ambienti lavorativi comuni, dopo un lungo fidanzamento si sono sposati nel 2018 alle Maldive con un rito locale non valido in Italia.

