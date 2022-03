Anna Pettinelli cosa ha sul naso, la verità sul piercing

Anna Pettinelli è, al tempo stesso, una delle più amate e discusse insegnanti di Amici. Ha fatto spesso parlare di sé all’interno del celebre talent di Maria De Filippi, anche a causa del suo rapporto non proprio idilliaco con il collega Rudy Zerbi.

Negli ultimi anni è stata molto presente in televisione. Come dimenticare la sua partecipazione a Temptation Island e il meme legato al suo soprannome, patata, che ha fatto il giro del web. I fan hanno dunque avuto modo di scoprire molto in merito alla sua vita privata, il che comprende anche alcune confessioni. Una di queste, sorprendentemente, riguarda i piercing.

Anna Pettinelli: piercing sul naso

Su Instagram Anna Pettinelli ha più di 300mila follower. A loro si è rivolta a inizio marzo per confessare una sua grande paura. Ha sempre avuto timore di recarsi da un professionista e farsi fare un piercing. Si tratta però di un regalo che da tanto tempo avrebbe voluto farsi. Di colpo eccola in una foto che la vede proprio con un gioiello sulla narice sinistra: “Ho sempre voluto farmi un piercing ma zero coraggio. Che ne pensate di questo rimovibile?”.

I suoi fan sembrano aver apprezzato la scelta stilistica. Nessun foro permanente per lei ma nel corso del serale di Amici potremmo vederla indossare questo piercing rimovibile o altri dallo stile differente. Un momento ilare sui social dopo le tensioni registrate nella scuola di Amici. Prima del post, infatti, la Pettinelli aveva infatti cacciato Gio Montana, scoppiato in lacrime dopo la decisione presa. Una situazione delicata, poi rientrata perché il ragazzo è stato accolto a braccia aperte nella squadra di Rudy Zerbi. Il serale di Amici si prospetta molto caldo anche per questo motivo.

