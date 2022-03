Calma Amici 2022 vero nome perché si chiama così

Calma, scopriamo qual è il vero nome del cantante di Amici e perché ha scelto questo pseudonimo per la sua carriera.

Tra i protagonisti della ventunesima edizione di Amici, giunta alla sua fase serale e conclusiva, c’è Calma, cantante che vuole provare ad arrivare fino in fondo al talent show. L’artista fa parte della squadra di Rudy Zerbi e nella sua esperienza all’interno della scuola si è messo in mostra, dando alla luce anche l’inedito Routine che ha conquistato un buon gradimento. Scopriamo dunque qualcosa di più su di lui: come si chiama veramente e perché ha scelto questo nome d’arte.

Chi è Calma

Il vero nome di Calma è Marco Barbieri. Nato a Pesato il 30 ottobre 1998, il ragazzo si appassiona alla musica grazie al padre, iniziando a suonare la chitarra già a cinque anni. Marco studia quindi musica, poi passa anche al canto e a 18 anni vince la borsa di studio per studiare all’accademia Accesso to Music. L’esperienza londinese è importante per la sua formazione, perché allo studio alterna anche le prime esibizioni dal vivo.

Con lo pseudonimo di Calma, il ragazzo inizia a farsi strada nel mondo della musica. Durante la sua esperienza nella scuola di Amici, l’artista ha accennato ai motivi per cui ha scelto questo nome d’arte, indicando che c’entra col suo modo d’essere e con la sua anima. Calma realizza alcuni singoli come Sei troppo per me e Globuli Bianchi, che gode della collaborazione in fase di creazione di Bungaro, un nome importante della musica italiano.

A partire da gennaio inizia l’avventura nella scuola di Amici e Calma vince la sfida con Alex, entrando nella squadra di Rudy Zerbi e continuando fino all’accesso al serale. Nella sua esperienza nella scuola ha anche realizzato un singolo, Routine, accolto in maniera positiva.

