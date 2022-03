Carola Amici 2022 chi è la ballerina della Celentano

Carola, andiamo alla scoperta di una delle protagoniste di Amici 2022, pronta a concorrere in squadra con Alessandra Celentano.

L’attesissimo ritorno del serale di Amici è finalmente arrivato e cantanti e ballerini sono pronti a sfidarsi per aggiudicarsi questa ventunesima edizione del talent show di Canale 5. Tra questi ci sarà Carola, ballerina che fa parte della squadra di Alessandra Celentano: scopriamo chi è e il suo percorso sinora nella scuola di Amici.

Chi è Carola

Carola Puddu è originaria della Sardegna, precisamente di Selargius, in provincia di Cagliari. Classe 2001, la ragazza è entrata ad appena nove anni nella Scuola di Danza dell’Opera di Parigi. I genitori, convinti dalla maestra della bambina, Anna Kukurba, decisero di portarla in Francia per fare il test di ammissione e la piccola Carola lo ha superato brillantemente, vincendo una borsa di studio per sei mesi e diventando la prima sarda a superare il test di ammissione alla prestigiosa scuola di danza.

Carlo si trasferisce così in Francia e successivamente si reca in Canada, dove studia al Canada’s National Ballet School. Qui poco prima di iniziare a lavorare, una volta ottenuto un ingaggio a teatro, è incappata in alcune problematiche legate al covid, che ha portato alla chiusura di quel teatro. Carola dunque ha fatto ritorno in Italia e ha deciso di entrare nella scuola di Amici.

Nel suo percorso all’interno della scuola, la ragazza si è guadagnata le attenzioni di Alessandra Celentano, che l’ha definita la ballerina più versatile di questa edizione del talent show. Dopo un ottimo inizio, la ragazza ha vissuto una fase di flessione, ma è riuscita comunque ad accedere al serale, dove proverà a concorrere per la vittoria finale.

Chiosa finale sull’aspetto sentimentale della sua esperienza: in questi mesi Carola si è avvicinata molto a Luigi, provando un sentimento che però non sarebbe corrisposto dal ragazzo e ciò le ha provocato delle difficoltà.

