Chi veste Maria De Filippi: tutto sugli abiti

Amici 2022: scopriamo tutto sui look della regina del programma, Maria De Filippi, e su chi sceglie i suoi abiti.

Amici 2022 è pronto ad entrare nella sua fase clou, con l’inizio del serale che porterà all’attesissima finale, che decreterà il vincitore della ventunesima edizione del talent show. Al timone del programma c’è sempre lei, Maria De Filippi, la vera e propria regina di Canale 5, volto di alcuni dei programmi più amati come appunto Amici, ma anche C’è posta per te e ovviamente Uomini e Donne. Maria De Filippi è una delle presentatrici più amate del piccolo schermo ed è anche una vera e propria icona di stile: i suoi look sono spesso mozzafiato ed estremamente chic, scopriamo chi ne è il responsabile.

Chi veste Maria De Filippi

Maria non è solo una presentatrice di primissimo livello, ma anche un gusto estetico raffinato. La donna è infatti la propria stylist, sceglie lei stessa i vestiti da indossare e, giudicando i risultati, lo fa con grandissima competenza. La donna ricorre a diverse griffe, spesso utilizza anche vestiti già visti magari nelle sue altre trasmissioni, ma riesce sempre a spiccare per eleganza e raffinatezza.

Partito ormai nel lontano 2001, Amici è giunto ormai alla ventunesima edizione, tutte sotto la sapiente guida di Maria De Filippi, ideatrice lei stessa del format dello show. Con le sue ventuno edizioni, Amici è il talent show più longevo della storia della tv italiana, anche se le prime due edizioni del programma si svolsero con un altro nome, Saranno Famosi, cambiato poi a causa del conflitto legato ai diritti d’autore con la serie televisiva omonima. La ventunesima edizione di Amici è giunta quindi alla sua fase serale e rivedremo dunque, ogni sabato, Maria De Fillippi al timone del programma con la sua solita maestria.

