Chi veste i ragazzi di Amici 2022 al serale: gli abiti

Amici 2022: scopriamo chi vestirà gli alunni della scuola per le loro esibizioni nella versione serale del talent show.

Finita la fase del daytime, Amici è pronto a entrare nella fase conclusiva della sua ventunesima edizione con l’inizio del serale. I cantanti e i ballerini rimasti in gara si contenderanno dunque la vittoria finale, con l’obiettivo di trionfare o quantomeno di arrivare il più lontano possibile. Al centro delle serate ci saranno dunque le esibizioni degli alunni, come sempre molto scenografiche e curate: vediamo chi si occuperà del look dei ragazzi in questa edizione.

Amici 2022: chi veste gli alunni

Nella scorsa edizione c’è stata la conferma di Giampaolo Celli come firma dell’abbigliamento dei ragazzi di Amici. Da tre anni lo stilista si occupa di realizzare gli abiti per il talent show e vedremo se anche in questa edizione i vestiti porteranno la sua firma, o se magari si cambierà.

Tanta curiosità dunque per l’esordio del serale di Amici 2022, previsto per sabato 19 marzo. Gli alunni sono divisi in sei squadre, ognuna con un professore di danza e uno di canto che guideranno i componenti dei loro team verso la vittoria finale. La squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli ha tra le proprie fila i ballerini Dario, Alice e John Erik e i cantanti Albe e Crytical. Per ciò che riguarda la squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, i ballerini sono Serena, Christian e Nunzio e i cantanti Alex, Sissi e Aisha. Infine, l’ultima squadra è quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, con Carola, Michele e Leonardo per il ballo e LDA, Calma e Gio Montana per il canto.

Tutto pronto quindi per l’inizio del serale di Amici, con tutte le emozioni e lo spettacolo che garantisce ogni anno.

